نسخه کامل انیمیشن «فهرست مقدس» آماده شد

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی محمد همدانی، پس از طی آخرین مراحل میکس و صداگذاری دالبی، آماده نمایش شد و امروز دوشنبه ۲۸ دی ماه نسخه dcp این اثر تحویل دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر می شود.

«فهرست مقدس» در ۸۰ دقیقه تهیه شده و محصول خانه انیمیشن سازمان هنری رسانه ای «اوج» است که متقاضی حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر است.

در این انیمیشن برای نخستین بار در ایران بیش از ۵۰ درصد افکت‌های صوتی در «فولی استیج» توسط آرتیست‌ها شبیه‌سازی شده است و کار در یک فضای آکوستیک ضبط‌ شده است تا در فیلم نزدیک‌ترین صداها به همراه جزئیات متناسب با آنچه در تصویر وجود دارد، شود.

«فهرست مقدس» روایتگر یک داستان تاریخی است که ماجرای آن در شهر «نجران» کشور «یمن» می‌گذرد و زمان آن به صد سال قبل از ظهور دین اسلام باز می‌گردد. این انیمیشن سینمایی روایتی دراماتیک، رمانتیک و تراژیک دارد و داستان آن براساس سفر قهرمان فیلم با نام «هاران» شکل گرفته است.

عوامل این انیمیشن سینمایی عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: محمدامین همدانی، نویسنده: هومان فاضل، مدیر تولید: مصطفی شاهمردانی، دستیاران تولید: وحید چالاک و حسین صفارزادگان، مدیر دوبلاژ: مریم شیرزاد، موسیقی: بهزاد عبدی، تدوین: محمدامین همدانی، امور رسانه ای: هادی فیروزمندی و محمدرضا تاجداری، محصول سازمان هنری رسانه ای اوج.