برنامه تحویل سال ۹۵ شبکه یک به سیدعلی ضیاء رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ضیاء که آخرین بار اجرای ویژه برنامه شب یلدا در شبکه یک را بر عهده داشت قرار است برنامه تحویل سال ۹۵ را به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی اجرا کند.

این برنامه از ساعت ۱۰ آخرین شب سال ۹۴ آغاز می شود و تا ۱۰ صبح سال ۹۵ ادامه دارد و در آن از هنرمندان و مهمانان مختلفی بهره گرفته خواهد شد.

سیدعلی ضیاء پیش از این برنامه «امشب» را در شبکه یک اجرا می کرد که قبل از اینکه بتواند سری دوم این برنامه را روی آنتن شبکه یک ببرد به دلیل سخنان نامتعارفی که بعد از یک بازی فوتبال بیان کرده بود مدتی ممنوع التصویر شد و بعد از آن تنها توانست ویژه برنامه شب یلدا را در این شبکه اجرا کند.

این مجری صداوسیما شب گذشته جمعه ۱۶ بهمن برای تماشای فیلم «بادیگارد» ساخته حاتمی کیا در برج میلاد حاضر شد.