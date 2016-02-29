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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

شرایط مسابقه خوانندگی تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه یک

شرایط مسابقه خوانندگی تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه یک

شرایط شرکت‌کنندگان مسابقه خوانندگی تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه یک که با اجرای سیدعلی ضیاء اجرا خواهد شد، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یکِ یک» عنوان برنامه نوروزی تحویل سال شبکه یک است که سیدعلی ضیاء اجرای آن را بر عهده دارد و همه علاقه‌مندان می‌توانند برای اجرای تیتراژ «یکِ یک» شانس خود را محک بزنند و در نهایت از بین شرکت‌کنندگان، یک نفر تیتراژ برنامه را می‌خواند.

بر خلاف روال همیشگی برنامه‌های تحویل سال سیما که تیتراژهای آنها توسط خوانندگان معروف اجرا می‌شود این بار یک چهره جوان در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد. آن دسته از هنرمندان جوانی که برای شرکت در این فراخوان تمایل دارند، می‌توانند حداکثر تا روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ فایل مربوط به اثر خود را ارسال کنند، این شرکت کنندگان نباید قبلا آلبومی را در بازار موسیقی منتشر کرده باشند.

در ادامه بررسی آثار توسط داوران این رقابت انجام می‌شود و از نفر برگزیده دعوت به عمل می‌آید تا تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه یک را با شعر و موسیقی که از سوی دست‌اندرکاران مربوطه در اختیار او قرار می‌گیرد، اجرا کند.

این برنامه چند مسابقه دیگر را هم تدارک دیده است. سلفی با مادران، گرافیک و طراحی لوگو، استندآپ کمدی، گزارشگری و ساخت فیلم کوتاه پانزده ثانیه‌ای سایر مسابقات «یکِ یک» برای تمامی مردم ایران است.

کد مطلب 3569040
عطیه موذن

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    نظرات

    • سعید تولایی ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
      0 0
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      ممنون از خبرتون.به کجا باید ارسال بشه؟
    • محمدرضا ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
      0 0
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      باسلام ممنون از فرصت خوبتون.از چه طریق باید ارسال کرد.آیا صوتی یا تصویری
    • علی پوستینی ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
      0 0
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      سلام با تشکر از فرصت پیش آمده میخواستم ببینم چه آهنگی رو باید اجرا کنیم و کجا بفرستیم؟ متشکرم

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