پرداخت ۹۰درصد مطالبات چایکاران/ تسویه کامل باکشاورزان تاپایان سال

محمدولی روزبهان در گفتگو با مهر با بیان اینکه از مجموع ۱۳۶ میلیارد تومان مطالبات چایکاران ۱۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است، اظهارداشت: بنابراین ما حدود ۹۰ درصد مطالبات کشاورزان را پرداخت کردیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی شهرستان‌ها، مطالبات کشاورزان کامل پرداخت شده است، گفت: این مساله بستگی به همکاری کارخانجات دارد که سهم خود را پرداخت کرده باشند یا خیر؟

رئیس سازمان چای کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تا پایان سال‌جاری مطالبات چای‌کاران به طور کامل پرداخت خواهد شد؟ تصریح کرد: قطعا تا پایان سال تمامی مطالبات تسویه خواهد شد.

روزبهان درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای گفت: مقدمات این کار در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ جدید خرید تضمینی برگ سبز چای اسفندماه اعلام شد، اضافه کرد: مکاتبات لازم از سوی وزارت جهادکشاورزی در این زمینه انجام شده است، ضمن اینکه بحث‌های کارشناسی و سایر اقدامات لازم در حال انجام است و امیدواریم امسال هم مانند سال قبل نرخ‌های جدید در اسفندماه به تصویب برسد.

روزبهان با اشاره به اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در دو سال اخیر کارشناسی شده بوده است، افزود: سال گذشته ۲۱ درصد و سال ماقبل آن حدود ۵۰ درصد به نرخ خرید تضمینی برگ سبز افزوده شد تا عقب ماندگی که در زمینه قیمت وجود داشت، به تدریج اصلاح شود.

به گفته رئیس سازمان چای، در نحوه محاسبه قیمت خرید تضمینی برگ سبز، تامین هزینه‌های مرتبط (قیمت تمام شده) به اضافه یک سود منطقی و مناسب در نظر گرفته می‌شود.