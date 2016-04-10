به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رئیسی نژاد امروز در نشستی خبری با بیان اینکه امسال طرح قیمت تضمینی در ۱۵ استان کشور اجرایی میشود، اظهارداشت: اتحادیه مرکزی تعاون روستایی یکی از بازوهای اجرایی مؤثر در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تحقق قانون افزایش بهرهوری است؛ لذا قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در ۱۵ استان کشور در سال ۹۵ در مسیر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: این اتحادیه با داشتن شرکت کارگزاری بورس، این توانایی را دارد که از طریق فعال کردن و احیای تالار بورس، محصولات کشاورزی را بدون فسادپذیری و با بالاترین بازده اقتصادی در کمترین زمان ممکن به فروش برساند و امیدوار هستیم این کار بهزودی در سراسر کشور اجرایی شود.
رئیسینژاد همچنین با اشاره به افزایش تبادلات اقتصادی ایران و روسیه اظهارداشت: هرچند طی چهار تا پنج سال گذشته صادرات سبزی به مقصد روسیه انجام میشد، اما پس از شروع اختلافات روسیه و ترکیه، ایران بازار هدف مناسبی برای تأمین سبزی این کشور بهویژه از عید کریسمس تا عید نوروز بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه شوید و جعفری در رأس سبزیهای صادراتی به روسیه قرار دارند، گفت: در حال حاضر رایزنیهایی برای افزایش سبد صادراتی ایران و روسیه صورت گرفته است که انتظار میرود در سال ۹۵ افزایش پیدا کند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی ایران با اشاره به اینکه احداث دوهزار هکتار گلخانه در استانهای کرمان و خوزستان با تعریف ۶۰ هزار فرصت شغلی با استفاده از سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سال ۹۵ اجرایی خواهد شد، گفت: رایزنیهایی با کشورهای روسیه، آلمان و ترکیه برای افزایش سرمایهگذاری در این زمینه صورت گرفته اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
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