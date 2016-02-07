به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن دانشگاهی توسعه علمی و فرهنگی عتبات عالیات اعلام کرد: ثبت نام شانزدهمین سفر پیادهروی نجف تا کربلا، ویژه دانشجویان، طلاب و فارغالتحصیلان که قرار است در ایام نیمه شعبان برگزار شود تا ۲۵ بهمن ماه ۹۴ ادامه دارد.
متقاضیان برای اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس http://www.atabe.ir/ مراجعه کنند. برخی از شرایط و ضوابط سفر به شرح زیر است :
برگزاری این اردو زیر نظر سازمان حج و زیارت انجام میگیرد. تمامی زائران از بیمه و ویزای این سازمان بهرهمند میشوند، اما ارز مسافرتی به این كاروان تعلق نمیگیرد.
بازه زمانی برگزاری سفر حدوداً از ۲۴ اردیبهشت تا ۵ خرداد است، لذا متقاضیان بایستی برای این تاریخ آمادگی داشته باشند. تاریخ دقیق متعاقباً اعلام می شود.
با توجه به نوسانات قیمت ارز و همچنین عدم قطعیت درباره بعضی شرایط اردو، علیالخصوص در این چند وقت اخیر که کشور عراق در شرایط بحرانی قرار داشته و دارد، هزینه شركت در این كاروان علیالحساب ۷۵۰ هزار تومان اعلام میشود.
متقاضیان میبایست آن را در دو مرحله پرداخت کنند، مرحله اول مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان و مرحله دوم مبلغ ۳۵۰۰۰۰ تومان. شایانذکر است در صورت انصراف در هر مرحله، هزینههایی كه كاروان انجام داده (هزینههایی چون: تهیه ویزا، هماهنگی اسكان عراق، رزرو اتوبوس ایران و عراق و...) از پول ارایه شده كسر می شود و مابقی بعد از سفر به افراد برگردانده خواهد شد.
اولویت ثبتنام با دانشجویان و طلاب در حال تحصیل زیر ۳۰ سال است كه تابهحال به زیارت عتبات مقدسه عراق سفر نکردهاند. همچنین فارغالتحصیلان میتوانند در این كاروان ثبتنام كنند.
اتباع غیر ایرانی نیز امکان ثبتنام برایشان فراهم است. این افراد بعد از ثبتنام با دفتر انجمن تماس بگیرند؛ و در فرم ثبتنام بجای کد ملی و شماره شناسنامه، شماره گذرنامه خود را وارد کنند.
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