به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه خواهران و در راستای ایجاد انگیزه بخشی هر چه بیشتر به طلاب خواهر استعدادهای برتر، اردوی آموزشی، فرهنگی و زیارتی در دهه ابتدایی بهمن ماه سال جاری برگزار میشود.
از آنجا که حضور طلاب استعداد برتر در این برنامه نیازمند هماهنگی و برنامهریزی است، پیش ثبتنامی در این راستا خدمت طلاب خواهر قرار میگیرد.
برنامهریزی اولیه زمان برگزاری اردو؛ یکشنبه ۵ بهمنماه لغایت چهارشنبه مورخ ۸ بهمن به مدت سه شب و چهار روز (جدول زمانبندی اولیه اردو از طریق لینک ثبتنام اطلاع رسانیشده و از همان طریق قابل ملاحظه است).
مهلت پیش ثبتنام؛ حداکثر روز جمعه مورخ ۳۰ آبانماه سال جاری است.
شایان ذکر است، کد دسترسی اختصاصی برای ورود به سامانه، مطابق با کد ملی طلاب استعدادبرتر در شرایط تمدید حمایت، تمدید مشروط حمایت و تعلیق حمایت پایش ۱۴۰۳ خواهد بود.
فهرست نکات مهم اطلاعرسانی شده در فرم پیشثبتنام که ملاحظه دقیق محتوای کامل آنها بسیار ضروری است؛ ۱. طلاب مجاز به ثبتنام، ۲. اولویتبندی ثبتنام کنندگان، ۳. جدول زمانبندی شروع، پایان و برنامههای اردو، ۴. محل اسکان، ۵. امکان ثبت نام متأهلین و مجردها، ۶. امکان همراهی فرزندان زیر ۶ سال، ۷. هزینه ایاب و ذهاب از محل سکونت به مشهد مقدس، ۸. هزینههای اسکان و پذیرایی، ۹. طلاب مجاز به شرکت در اردو باتوجه به فرایند پایشپویایی جاری، ۱۰. هدیه فرهنگی، ۱۱. امکان ویرایش فرم پیشثبتنام، ۱۲. ثبت اطلاعات.
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