داوران بخش انیمیشن جشنواره فجر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر ۸ انیمیشن حضور دارند که این آثار توسط ۷ نفر مورد قضاوت و داوری قرار می گیرند.

روانبخش صادقی، محمدعلی صفورا، علیرضا گلپایگانی، بهرام عظیمی، علی نوری اسکویی، وحید نصیریان و اسماعیل شرعی به عنوان داور در اولین دوره حضور جدی انیمیشن در جشنواره فیلم فجر آثار منتخب انیمیشن را ارزیابی خواهند کرد.

«در مسیر باران» ساخته حامد کاتبی، «پادشاه آب» اثر مجید اسماعیلی، «فهرست مقدس» ساخته محمد امین همدانی، «کله آهنی» به کارگردانی غلامرضا ملااحمدی، «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند، «بازمانده» به کارگردانی احسان طاهری، «قلب خورشید» به کارگردانی احمد علمداری و «نبرد خلیج فارس ۲» به کارگردانی فرهاد عظیما انیمیشن های حاضر در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر هستند.

این انیمیشن‌ها در سینماهای مردمی و کاخ مردمی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر یعنی پردیس ملت به نمایش درمی‌آیند ولی امکان نمایش در برج میلاد را که محل حضور اهالی رسانه و منتقدان است، نیافتند.