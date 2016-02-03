به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در راستای حمایت از فیلم های سینمایی انیمیشن و ارج نهادن به این سینمای نوپا طی توافقی با آسیفای ایران علاوه بر نمایش در سینماهای مردمی، یک سانس ویژه در پردیس ملت کاخ مردمی جشنواره به نمایش ۸ فیلم انیمیشن اختصاص داد.

این نمایش ها از پنجشنبه ۱۵ بهمن آغاز و تا ۲۲ بهمن هر روز ساعت ۱۵ در سالن شماره ۳ پردیس سینمایی ملت ادامه خواهد داشت.

برنامه نمایش این آثار از این قرار است:

پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه «در مسیر باران» ساخته حامد کاتبی

جمعه ۱۶ بهمن ماه «پادشاه آب» اثر مجید اسماعیلی

شنبه ۱۷ بهمن ماه «فهرست مقدس» ساخته محمد امین همدانی

یکشنبه ۱۸ «کله آهنی» به کارگردانی غلامرضا ملااحمدی

دوشنبه ۱۹ بهمن ماه «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند

سه شنبه ۲۰ بهمن ماه «بازمانده» به کارگردانی احسان طاهری

چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه «قلب خورشید» به کارگردانی احمد علمداری

پنجشنبه ۲۲ بهمن ماه «نبرد خلیج فارس ۲» به کارگردانی فرهاد عظیما

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ بهمن آغاز و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.