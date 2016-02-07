«فهرست مقدس» همزمان دو سالن را پر کرد/ بلاتکلیفی فروش بلیت

محمد همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال از انیمیشن «فهرست مقدس» که روز گذشته ۱۷ بهمن در دو سالن پردیس ملت نمایش داده شد، گفت: قبل از نمایش انیمیشن ما براساس پیامک هایی که داشتیم پیش بینی کرده بودیم که اکران روز گذشته با استقبال مخاطبان مواجه شود.

وی ادامه داد: برای اکران انیمیشن «فهرست مقدس» در ابتدا یک سالن در پردیس ملت در نظر گرفته شده بود و ما همانطور که گفتم براساس پیامک هایی که داشتیم با تدابیری سالنی دیگر را هم برای اکران اختصاص دادیم و انیمیشن روز گذشته در سالن ۳ و ۴ پردیس ملت به نمایش درآمد و می توان گفت حدود ۴۵۰ نفر به دو سالن آمدند.

کارگردان انیمیشن «فهرست مقدس» این اکران را در پردیس ملت خوب ارزیابی کرد و درباره اکران انیمیشن در سینماهای دیگر توضیح داد: اکران های قبلی چندان خوب نبودند و این دو دلیل داشت. اول اینکه اطلاع رسانی نشده بود و دوم اینکه ما به اندازه کافی بلیت نداشتیم که بتوانیم کسی را دعوت کنیم. بلیت انیمیشن ها در اینترنت فروخته نمی شود و زمانی هم که به گیشه سینمای مربوطه مراجعه می کنیم، می گویند که با آنها هماهنگی نشده است، به طور مثال چند بار به پردیس کوروش مراجعه کردم و بلیت نداشتند.

وی با اشاره به اکران انیمیشن در پردیس ملت بیان کرد: دبیرخانه جشنواره برای این اکران حدود ۳۰۰ بلیت به ما داد و خود ما از پنجشنبه شب برای این اکران اطلاع رسانی کردیم و به همین دلیل هم روز گذشته اکران خوبی داشتیم و با وجود اینکه انیمیشن برای رسیدن به جشنواره از نقص های فنی هم برخوردار بود تا پایان تیتراژ مخاطبان در سالن بودند.

این کارگردان انیمیشن در پایان با تاکید بر اطلاع رسانی نسبت به آثار انیمیشن عنوان کرد: روابط عمومی جشنواره فیلم فجر باید خبررسانی درستی درباره انیمیشن ها داشته باشد تا مخاطب بداند چه اثری چه زمانی و در کجا اکران می شود این مشکلات برای دیگر آثار انیمیشن جشنواره هم وجود دارد که مخاطب اطلاعی از آنها ندارد.