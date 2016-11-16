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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۴۱

از سرگیری نمایش فیلم

مشکل اکران «فهرست مقدس» در لبنان حل شد/ رفع توقیف با دستور مجلس

مشکل اکران «فهرست مقدس» در لبنان حل شد/ رفع توقیف با دستور مجلس

انیمیشن ایرانی «فهرست مقدس» با تصویب مجلس وزرای لبنان رفع توقیف و اکران آن از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این، سازمان امنیت لبنان که شاهد استقبال مردمی از این فیلم بود، بدون هیچ توضیحی از ادامه اکران این انیمیشن ایرانی در سینماهای لبنان جلوگیری کرده بود.

اکران فیلم سینمایی «فهرست مقدس» با نام «العودة» به همت شرکت آیات مدیا از روز ۲۰ آبان ماه در کشور لبنان آغاز شده بود.
«فهرست مقدس» که توسط محمد همدانی و در خانه انیمیشن اوج ساخته شده، روایتگر یک داستان تاریخی برگرفته از قرآن است که ماجرای آن در شهر نجران، شهر مرزی کنونی میان یمن و عربستان، می‌گذرد و زمان آن به صد سال قبل از ظهور دین اسلام باز می‌گردد.
کد مطلب 3826809

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