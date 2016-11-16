مشکل اکران «فهرست مقدس» در لبنان حل شد/ رفع توقیف با دستور مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این، سازمان امنیت لبنان که شاهد استقبال مردمی از این فیلم بود، بدون هیچ توضیحی از ادامه اکران این انیمیشن ایرانی در سینماهای لبنان جلوگیری کرده بود.

اکران فیلم سینمایی «فهرست مقدس» با نام «العودة» به همت شرکت آیات مدیا از روز ۲۰ آبان ماه در کشور لبنان آغاز شده بود.