سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر که در مراسم اختتامیه جشنواره به عنوان دبیر دوره سی و پنجم نیز منصوب شد، درباره وضعیت آغاز به کار دبیرخانه جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر به منظور استفاده بهینه از زمان و فرصت باقیمانده تا برگزاری دوره جدید این رویداد بینالمللی تئاتر ایران به خبرنگار مهر گفت: ما در حال ارزیابی دوره سی و چهارم جشنواره تئاتر فجر هستیم و جلساتی را با همکاران اداره کل هنرهای نمایشی و صاحبنظران تئاتر برگزار میکنیم تا با رصد اخبار و اطلاعاتی که تا به حال به دستمان رسیده نقاط قوت و ضعف دوره سی و چهارم را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه دبیرخانه جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر هم اکنون نیز فعال است و از اسفندماه به صورت جدی فعالیت خود را آغاز میکند زیرا فرصتی که تا برگزاری دوره سی و پنجم داریم کم است و باید یک برنامهریزی مشخص و منسجم داشته باشیم.
دبیر سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره احتمال اینکه فراخوان دوره سی و پنجم زودتر از دوره گذشته منتشر شود، اظهار کرد: مسلما با توجه به زمانی که داریم، فراخوان هر چه زودتر منتشر شود بهتر است. ارزیابیهایی که در حال حاضر انجام میدهیم برای این است که ببینیم چه چیزهایی را باید برای جشنواره سی و پنجم نگه داریم و چه چیزهایی را حذف یا اضافه کنیم. از این رو در فرصتی که داریم باید مطالعهای جدی برای فراخوان جشنواره سی و پنجم داشته باشیم و سعیمان این است که زودتر منتشر شود.
اسدی درباره وضعیت تعهدات مالی جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر و پرداخت این تعهدات، یادآور شد: بخش عمدهای از تعهدات جشنواره سی و چهارم پرداخت شده و تا پایان این هفته باقیمانده این تعهدات نیز پرداخت میشود.
دبیر سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره بودجه نهایی این جشنواره، تأکید کرد: به زودی جلسهای رسانهای برای ارزیابی جشنواره سی و چهارم با اصحاب رسانه برگزار و آمار دقیق هزینهها و بودجه جشنواره را در آن جلسه اعلام میکنیم. همچنین در آن جلسه اخباری از جشنواره سی و پنجم نیز اعلام میشود.
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