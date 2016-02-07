  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

یادی از ابوالحسن نجفی درشماره جدید«آزما»

یادی از ابوالحسن نجفی درشماره جدید«آزما»

همزمانی تولد ۱۷ سالگی «آزما» با درگذشت زنده‌یاد ابوالحسن نجفی، باعث شد تا این نشریه روی جلد خود را به این استاد فقید زبان و ادبیات فارسی اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه «آزما» با انتشار یکصد و چهاردهمین شماره خود، ۱۷ ساله شد. شماره نخست این نشریه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیماه ۱۳۷۷ در چاپخانه اطلاعات منتشر شده بود. ندا عابد مدیرمسئول این ماهنامه در یاداشتی با عنوان «حکایت آن حباب شیشه‌ای و زلال عشق» هفدهمین سالروز تولد مجله «آزما» را جشن گرفته است.

البته با توجه به همزمانی تولد ۱۷ سالگی این نشریه با درگذشت زنده‌یاد ابوالحسن نجفی مترجم و منتقد ادبی پیشکسوت، «آزما» برخی از مطالب خود را به کارنامه علمی این استاد فقید زبان و ادبیات فارسی اختصاص داده است.

گفتگو با حسین پاینده درباره نشانه‌شناسی عکس و تحلیل جایگاه محمدجواد ظریف در منظر افکار عمومی، آغازگر بخش گفتگوهای مجله «آزما» است و در ادامه حاصل صحبت‌های احمد پوری، اسدالله امرایی، محمود معتقدی و حافظ موسوی در باب شعر در میزگردی به همت آزما، به مخاطبان عرضه شده است.

پرونده اصلی این شماره «آزما» حول موضوع مهاجرت؛ اختلاط فرهنگی و بحران هویت شکل گرفته و در این بخش با نظرات چهره‌هایی مانند شواک احمد نئیک، ایزولینا بالستروس، سعید نوری، ناصر فکوهی، کوروش صفوی،میر جلال الدین کزازی و امیرعلی نجومیان، بیشتر آشنا می‌شویم.

شماره ۱۱۴ ماهنامه آزما در ۹۰ صفحه و با بهای ۶۰۰۰ تومان منتشر شده و روی دکه رفته است.

کد مطلب 3044060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها