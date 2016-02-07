یادی از ابوالحسن نجفی درشماره جدید«آزما»

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه «آزما» با انتشار یکصد و چهاردهمین شماره خود، ۱۷ ساله شد. شماره نخست این نشریه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیماه ۱۳۷۷ در چاپخانه اطلاعات منتشر شده بود. ندا عابد مدیرمسئول این ماهنامه در یاداشتی با عنوان «حکایت آن حباب شیشه‌ای و زلال عشق» هفدهمین سالروز تولد مجله «آزما» را جشن گرفته است.

البته با توجه به همزمانی تولد ۱۷ سالگی این نشریه با درگذشت زنده‌یاد ابوالحسن نجفی مترجم و منتقد ادبی پیشکسوت، «آزما» برخی از مطالب خود را به کارنامه علمی این استاد فقید زبان و ادبیات فارسی اختصاص داده است.

گفتگو با حسین پاینده درباره نشانه‌شناسی عکس و تحلیل جایگاه محمدجواد ظریف در منظر افکار عمومی، آغازگر بخش گفتگوهای مجله «آزما» است و در ادامه حاصل صحبت‌های احمد پوری، اسدالله امرایی، محمود معتقدی و حافظ موسوی در باب شعر در میزگردی به همت آزما، به مخاطبان عرضه شده است.

پرونده اصلی این شماره «آزما» حول موضوع مهاجرت؛ اختلاط فرهنگی و بحران هویت شکل گرفته و در این بخش با نظرات چهره‌هایی مانند شواک احمد نئیک، ایزولینا بالستروس، سعید نوری، ناصر فکوهی، کوروش صفوی،میر جلال الدین کزازی و امیرعلی نجومیان، بیشتر آشنا می‌شویم.

شماره ۱۱۴ ماهنامه آزما در ۹۰ صفحه و با بهای ۶۰۰۰ تومان منتشر شده و روی دکه رفته است.