حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در راستای ارتقاء و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی بین جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان روستایی ساخت کتابخانه را در روستاهای استان در برنامه قرار داده است.

وی گفت: طی ایام دهه مبارک فجر دو کتابخانه در روستای حسین آباد و ینگه قعله شهرستان شیروان به بهره برداری می‌رسد.

ثابت قدم گفت: برای احداث و تجهیز هر کتابخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی مساحت هر یک از این دو کتابخانه را ۱۲۰ متر مربع اعلام کرد و گفت: اعتبار ساخت و تجهیز کتابخانه‌های روستای حسین آباد و ینگه قلعه شهرستان شیروان از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی افزود: برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های مختلف فرهنگی هنری، شب شعر انقلاب، کارگاه‌های آموزشی، افتتاح برخی طرح‌ها و ... از جمله برنامه‌های این اداره کل در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی است.