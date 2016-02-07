حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در راستای ارتقاء و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بین جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان روستایی ساخت کتابخانه را در روستاهای استان در برنامه قرار داده است.
وی گفت: طی ایام دهه مبارک فجر دو کتابخانه در روستای حسین آباد و ینگه قعله شهرستان شیروان به بهره برداری میرسد.
ثابت قدم گفت: برای احداث و تجهیز هر کتابخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی مساحت هر یک از این دو کتابخانه را ۱۲۰ متر مربع اعلام کرد و گفت: اعتبار ساخت و تجهیز کتابخانههای روستای حسین آباد و ینگه قلعه شهرستان شیروان از محل اعتبارات استانی تامین شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی افزود: برگزاری جشنوارهها و همایشهای مختلف فرهنگی هنری، شب شعر انقلاب، کارگاههای آموزشی، افتتاح برخی طرحها و ... از جمله برنامههای این اداره کل در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی است.
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