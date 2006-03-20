تأثير اسيد چرب غير اشباع امگا 3 بر مغز از قلب بيشتر است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" مي توان با مصرف ماهيهاي سرشار از اين اسيد چرب و يا مصرف روغن ماهي دامنه تغييرات خلقي افراد مبتلا به بيماريهاي رواني را كاهش داد و حتي از بروز بعضي بيماريهاي رواني در افراد طبيعي پيشگيري كرد.

دانشمندان دانشگاه پيتزبرگ در شصت و چهارمين نشست سالانه انجمن سايكوسوماتيك (روانشناسي جسمي ) در دنور به طور مبسوط به شرح تأثير اسيد چرب غير اشباع امگا 3 بر خلق انسان پرداختند.

نتايج اين مطالعه نشان دادند كه شيوع افسردگي اختلالات خلقي دو قطبي اسكيزوفرنيا سوء مصرف مواد و اختلال توجه در كساني كه ميزان اسيد چرب امگا 3 در بدن شان كم است بالاست.