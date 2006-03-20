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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۲۶

تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد:

تأثير اسيد چرب غير اشباع امگا 3 بر مغز از قلب بيشتر است

اسيد چرب امگا 3 كه در ماهيها ي چرب مانند ماهي تن و ماهي سالمون و گردو و تخم كتان بوفور يافت مي شود بر منش شخصيت و خلق فرد تأثير مي گذارد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" مي توان با مصرف ماهيهاي سرشار از اين اسيد چرب و يا مصرف روغن ماهي دامنه تغييرات خلقي افراد مبتلا به بيماريهاي رواني را كاهش داد و حتي از بروز بعضي بيماريهاي رواني در افراد طبيعي پيشگيري كرد.

 دانشمندان دانشگاه پيتزبرگ در شصت و چهارمين نشست سالانه انجمن سايكوسوماتيك (روانشناسي جسمي ) در دنور به طور مبسوط به شرح تأثير اسيد چرب غير اشباع امگا 3 بر خلق انسان پرداختند.

نتايج اين مطالعه نشان دادند كه شيوع افسردگي اختلالات خلقي دو قطبي اسكيزوفرنيا سوء مصرف مواد و اختلال توجه در كساني كه ميزان اسيد چرب امگا 3 در بدن شان كم است بالاست.

کد مطلب 304606

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