زمینه صادرات ماهی به روسیه فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدالحی عصر سه شنبه در بازدید از مراکز پرورش ماهی مشگین شهر تصریح کرد: تولید سالانه کشور در شیلات و‌ آبزی پروری به بیش از ۳۷۰ هزار تن رسیده است و با این رقم می توان زمینه های صادرات تولیدات را فراهم ساخت.

وی با یادآوری اینکه در سال گذشته ۱۶ درصد تولید جهانی با تولید بیش از ۱۴۰ هزار تن به کشور اختصاص داشت، ادامه داد: این در حالی است که اکثر گونه های پرورشی در داخل کشور وارداتی است.

معاون‌آبزی پروری سازمان شیلات تاکید دارد که فقط گونه‌های خاویاری که جزو گونه‌های بومی کشور است در ردیف اقلام وارداتی قرار نگرفته است.

عبدالحی فعال سازی ظرفیت استان ها در راستای ارتقا کمی و کیفی تولیدات آبزیان را با اختصاص اعتبارات مناسب در برنامه های سازمان شیلات عنوان کرد و به موفقیت استان اردبیل در تولید آبزیان با وجود غیر ساحلی بودن آن تاکید کرد.

وی با اذعان به تولید شش هزار تن انواع ماهیان گرمابی و سردابی در استان افزود: انتظار می رود در سایه حمایت های مناسب اعتباری میزان تولیدات به ۲۰ هزار تن در برنامه ششم توسعه برسد.

معاون‌آبزی پروری سازمان شیلات در عین حال با اشاره به گونه‌ای که در حال حاضر فقط در منطقه مشگین‌شهر اقدام به تکثیر بچه ماهی کرده‌ است، افزود: این منطقه استعداد شاخصی در حوزه آبزی پروری دارد.