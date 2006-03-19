لابي اسرائيل بر ضد منافع ملي آمريكا كار مي كند/اگر آمريكا با اسرائيل رابطه نزديكي نداشت هرگز از بابت عراق، ايران و سوريه نگراني نداشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي جروزالم پست، اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه "كميته امورعمومي آمريكايي اسرائيل" موسوم با "ايپك" سبب شده است تا سياست واشنگتن در خاورميانه به نفع اسرائيل جهت داده شود و اين امر به نوبه خود درگيريهايي را در محافل مخالف و طرفدار اسرائيل در اين كشور به وجود آورده است.

اين گزارش 81 صفحه اي كه از سوي "جان جي. ميرشايمر" و "استفان ام. والت" در دانشگاه هاروارد براي دانشكده دولتي كندي تهيه شده است، بحث مي كند كه لابي طرفدار اسرائيل متقاعد كردن اعضاي كنگره، مقامات، و افكار عمومي آمريكا را براي حمايت از اسرائيل بر عهده دارد، حتي اگر چه اين حمايت بر خلاف منافع ملي خود آمريكا باشد.

"بوش در يكي از كنفرانسهاي ساليانه ايپك"

بر اساس اين تحقيق تقريباً تمام جهت گيري سياست آمريكا در منطقه، به خاطر سياست هاي داخلي و به ويژه فعاليت اين لابي در داخل است.

اين دو محقق كه در حوزه تحقيقات در علوم سياسي از محققين برجسته و بنام آمريكا به شمار مي روند در ادامه مي نويسند: در حالي كه ساير لابي ها تلاش كرده اند تا بر سياست خارجي آمريكا تاثير بگذارند، هيچ كدام از آنها نتوانسته اند سياست خارجي آمريكا را از مسير منافع ملي منحرف كنند و بتوانند آمريكايي ها را قانع كنند كه منافع اساسي آمريكا و اسرائيل عين هم هستند.

اين تحقيق عنوان مي كند كه" حمايت از اسرائيل بهترين منافع آمريكا نيست و اين حمايت، موضع و توانايي بين المللي آمريكا را براي مبارزه با تروريسم با پيچيدگي هايي رو به رو مي كند.

بر اساس اين تحقيق، اگر آمريكا با اسرائيل رابطه نزديكي نداشت هرگز نگراني از بابت عراق، ايران و سوريه نداشت.

به گزارش مهر، به نوشته اين محققين،" اسرائيل همچنين متحد ارزشمندي براي آمريكا به شمار نمي رود و از دموكراسي واقعي نيز برخوردار نيست و اينكه مغاير با ارزش هاي آمريكا و مخالف اين ارزشهاست".

اسرائيل متحد ارزشمندي براي آمريكا به شمار نمي رود و از دموكراسي واقعي نيز برخوردار نيست و اينكه مغاير با ارزش هاي آمريكا و مخالف اين ارزشهاست.

در ادامه ، اين تحقيق همچنين به فعليت هاي غير قانوني ايپك در كنگره، قوه مجريه ، تحريف رسانه ها و دانشكده هاي پليس اشاره مي كند و عنوان مي كند كه ايپك با چنين تدابيري در صدد است تا مطمئن شود كه آمريكا همچنان بر طبل حمايت از اسرائيل مي كوبد.

گزارش مذكور همچنين به جنجال ايپك در مورد يهود ستيزي براي سركوب كردن انتقادات از اسرائيل به عنوان اقدامي غير قانوني اشاره مي كند.

بر اساس اين تحقيق يهودياني همچون" پل ولفوويتز"(معاون يابق وزير دفاع آمريكا)، "داگلاس فيث"(يكي ديگر از معاونان سابق رامسفلد و معمار جنگ عراق) و "ديويد ورمزر"-(از ديگر مقامات ارشد پنتاگون) - كه هر سه از مشاوران جنگ طلب سابق وزارت دفاع به شمار مي رفتند- اشاره مي كند و آنها را متهم مي كند دولت بوش را به سوي جنگ عراق سوق دادند.