هيئت هاي عزاداري از سراسر كشور با آداب و رسوم سنتي خاص خود وارد مناطق عملياتي جنوب مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در اهواز، بازديد كاروان هاي راهيان نور از مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس در استان خوزستان همچنان ادامه دارد.

-كاروان دانشجويان مصري و لبناني از مزار شهيدان شلمچه و مزار شهيدان گمنام عمليات والفجر 8 در اروند كنار بازديد كردند و نسبت به مقام والاي اين شهيدان و حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس اداي احترام كرده و با روايت راويان اين مناطق در جريان دفاع جانانه فرزندان مكتب اسلام ناب محمدي (ص) قرار گرفتند

اين دانشجويان ازسايرمناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان نيزبازديد خواهند كرد و طي 24ساعت گذشته نيز كارواني متشكل از120 نفر ازدانش آموزان ممتاز اهل تسنن استان سيستان و بلوچستان از مناطق عملياتي خوزستان ديدار كردند. هفتاد نفر از قاريان بين المللي كشور نيز در قالب كاروان راهيان نور امروز به ديدار مزار شهيدان گمنام شملچه و اروند شتافتند.

- هيئت هاي عزاداري از سراسر كشور و با آداب و رسوم سنتي خاص هرمنطقه ، نمايشگاهي از عزاداري سرور سالار شهيدان دراقوام و مناطق مختلف ايران اسلامي را به نمايش گذاشته اند.

چشمگيرترين حضوركاروان هاي عزاداري حسيني راهيان نور درمشهد شهيدان شلمچه ديده مي شود. سوگواران اباعبدالله الحسين (ع) سياهپوش و با پاي پياده زنجير زنان و نوحه كنان از چند كيلومتري مانده به مشهد شهيدان شلمچه به عزاداري شهداي كربلا در كربلاي ايران مي پردازند و با اجتماع گرد گودال قتلگاه شهيدان شلمچه در ماتم حسين (ع) و ادامه دهندگان راه سرور شهيدان عزاداري مي كنند.

-در يك حركت ارزشي و زيبا در آستانه اربعين حسيني و تحويل سال نو، بيش از 150دانشجو و طلبه شهر اهواز صبح ديروز پس از اقامه نماز صبح و قرائت زيارت عاشورا در كنار پيكرمطهر 9شهيد گمنام در قرارگاه عملياتي كميته جستجوي مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح در پادگان شهيد محمودوند اهواز، مسير 120 كيلومتري سه راه خرمشهر تا مشهد شهيدان شلمچه را به صورت عزاداري با پاي پياده طي كردند.

تا كنون بيش از 60 گروه عزاداري در شلمچه در سه روز گذشته به سوگواري اربعين حسيني پرداخته اند كه در مناطق اروند، دهلاويه، هويزه، شوش و طلائيه نيز نظير اين مراسم اجراء شده است و انتظار مي رود در اربعين حسيني به اوج خود برسد.

- 17سال پس از پايان جنگ تحميلي، جاده مرزي شلمچه به پاسگاه زيد با احياء سنگرهاي سالهاي دفاع مقدس و برپايي نمايشگاه و ايستگاه هاي صلواتي به روي كاروان هاي راهيان نور و مسافران نوروزي گشوده شد.

- در طول مسير اين جاده يگان هايي از سپاه پاسداران متشكل از لشگر 7 حضرت ولي عصر ( عج)، تيپ مستقل زرهي 21 امام رضا(ع) نيشابور و لشگر 8 نجف اشرف نجف آباد اصفهان با برپايي نمايشگاه هاي رزمي، تبليغي و ايستگاه هاي صلواتي از كاروان هاي راهيان نور و مسافران نوروزي پذيرايي خواهند كرد.

- ايستگاه بزرگ صلواتي كاروان هاي راهيان نور توسط مركز پشتيباني جنوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت پذيرايي و خدمت رساني به زائران و مسافران نوروزي در منطقه عملياتي سه راه حسينيه برپا شد.

در اين ايستگاه بزرگ صلواتي كه در 36 كيلومتري خرمشهر قرار دارد؛ نانوايي صلواتي، تعميرگاه ثابت و سيار صلواتي جهت خدمت رساني به زائران سرزمين نور برقرار شده است و خدماتي نظير پذيرايي با شربت، چاي، توزيع يخ به كاروان هاي راهيان نور و مسافران نوروزي ارائه مي شود.

تعميرگاه صلواتي مركز پشتيباني جنوب سپاه پاسداران شامل سه اكيپ است كه دو اكيپ آن سيار است و به خدمات خودرويي درطول مسير ايستگاه حسينيه تا مشهد شهيدان شلمچه خواهد پرداخت. در اين ايستگاه همچنين فعاليت هاي فرهنگي متناسب با حال و هوايي حماسه دفاع مقدس و اربعين حسيني به كاروان هاي راهيان نور و ميهمانان نوروزي نيز عرضه مي شود.