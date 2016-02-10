از MS بیشتر بدانید

ایسنا نوشت: دکتر مصطفی امیری در رابطه با بیماری ام اس گفت: بیماری ام اس درمان قطعی ندارد ولی بسیاری از داروها وجود دارد که سیر این بیماری را کند میکنند. اینکه در بعضی سایتهای تبلیغاتی نوشته شده که این بیماری درمان قطعی دارد و شرکتهای دارویی مانع پخش شدن اطلاعات درمان قطعی این بیماری میشود کاملا غلط است. بیماری ام اس انواع مختلفی دارد و بعضی انواع آن خوشخیم و غیر پیش رونده و برخی نیز بدخیم و پیش رونده است.
متخصص مغز و اعصاب در رابطه با میزان شیوع این بیماری در افراد گفت: بیماری ام اس در زنان شایعتر است و ابتلای زنان به این بیماری حدوداً یک و نیم برابر مردان است. علامتهای شایع شروع بیماری ام اس کاهش بینایی، ضعف اندامها، دوبینی و اختلال تعادل است و بیماران مبتلا به این بیماری معمولا طول عمر حدود 15-10 سال کمتر از افراد سالم دارند.
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