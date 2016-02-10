مرکز مطالعاتی الاسری در مقاله‌ای مفصل به بررسی این جنایت‌ها و آمار شهدای فلسطینی و عربی پرداخته و از خونریزی‌های این ارتش جنایتکار پرده برداشته است.

۱- کشتار بازار حیفا:

در روز ۶ مارس سال ۱۹۳۸ تروریست‌های گروهک‌های اتسل و لیحی یک بمب را به بازار شهر حیفا انداختند. این اقدام تروریستی بالغ بر ۱۸ شهروند عرب را به شهادت رسانده و ۳۸ تن دیگر را زخمی کرد.

۲- کشتار بازار حیفا

در روز ۶ ژوئن سال ۱۹۳۸ نیز تروریست‌های یگان اتسل صهیونیستی دو خودروی بمب گذاری شده را در بازار حیفا منفجر کردند. آمار شهدای این حادثه تروریستی به ۲۱ تن رسید و ۵۲ نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند.

۳- کشتار بازار العربیه در حیفا

در تاریخ ۲۵ ژولای سال ۱۹۳۸ نیز یک خودروی بمب گذاری شده که یگان اتسل آن را آماده کرده بود، در بازار العربیه در حیفا منفجر شد، در این انفجار تروریستی ۳۵ شهروند فلسطین به شهادت رسیده و ۷۰ تن دیگر زخمی شدند.

۴- کشتار بازار حیفا

در ۲۶ ژولای یعنی یک روز بعد از انفجار بازار العربیه نیز یگان‌های اتسل یک بمب دستی را در بازار حیفا منفجر کردند، در این انفجار ۴۷ عرب به شهادت رسیدند.

۵- کشتار حیفا

در انفجار دیگری که روز ۲۷ مارس سال ۱۹۳۹ در شهر حیفا واقع شد، ۲۷ نفر به شهادت رسیده و ۳۹ تن دیگر زخمی شدند.

۶- کشتار در یکی از بازارهای حیفا

در تاریخ ۲۰ ژوئن سال ۱۹۴۷عناصر اتسل و لیحی یک بمب را در صندوق میوه ای در بازار شهر حیفا مخفی کردند، انفجار این بمب به شهادت ۷۸ فلسطینی و زخمی شدن ۲۴ تن دیگر منجر شد.

۷- کشتار شیخ بریک در نزدیکی حیفا

در ۳۰ دسامبر سال ۱۹۴۷ عناصر رژیم صهیونیستی به روستای شیخ بریک حمله کردند که در این حمله ۴۰ نفر از اهالی این روستا را قتل عام کردند.

۸- کشتار بلد الشیخ:

این روستا در دشت حیفا قرار دارد و مسیر حیفا به جنین از داخل آن عبور می‌کند.نیروهای بالماخ در تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۱۹۴۷ در آستانه سال نو میلادی با ۱۷۰ فرد مسلح به این روستا حمله کردند. آنها روستا را محاصره کردند و دهها خانه را ویران کردند. این اقدام منجر به شهادت ۶۰ نفر شد که تعدادی از آنان زن و کودک بودند. آنها تقریبا مردم روستاها را تخلیه کردند.در ۲۴ آوریل نیز آنها بار دیگر این روستا را اشغال کردند.

۹- کشتار عماره غربی در شهر حیفا

در تاریخ ۱۶ ژانویه سال ۱۹۴۸ تروریست‌های صهیونیست با لباس نظامیان انگلیس به یک انبار در عماره غربی در خیابان صلاح الدین در شهر حیفا وارد شدند. آنها یک بمب ساعتی را در این انبار کار گذاشتند که انفجار آن منجر به تخریب ساختمان و ساختمانهای اطراف شد. نتیجه این اقدام تروریستی ۳۱ شهید شامل زن و مرد و کودک بود و ۶۰ نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.

۱۰- کشتار شارع عباس در حیفا

در ۲۸ ژانویه سال ۱۹۴۸ تروریست‌های صهیونیستی به منطقه الهادر در خیابان عباس در شهر حیفا حمله کردند. آنها یک بشکه مملو از مواد انفجاری را در وارد خیابان کردند که با انفجار آن تعدادی از خانه‌های این منطقه تخریب شد در این حمله ۲۰ شهروند شهید و ۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

۱۱- کشتار قطار حیفا

در ۳۱ مارس سال ۱۹۴۸ تیم تروریستی شتیرن از سوی صهیونیست‌ها قطار سریع السیر قاهره به حیفا را بمب گذاری کردند که در اثر آن ۴۰ نفر شهید و ۶۰ تن دیگر زخمی شدند.

۱۲- کشتار شهر حیفا

در تاریخ ۲۲ آوریل سال ۱۹۴۸ نیروهای مهاجم صهیونیستی بعد از نیمه شب به شهر حیفا حمله کردند؛ آنها خانه ها را اشغال و ساختمان‌ها را تصرف کردند. این عناصر ۵۰ عرب را شهید و ۲۰۰ نفر دیگر را زخمی کردند. وقتی که عرب‌های منطقه به دنبال فرار از آنجا بودند تا به شهر عکا بروند، صهیونیست‌ها به آن ها حمله کردند و ۱۰۰ نفر دیگر را شهید کرده و ۲۰۰ تن را نیز زخمی کردند.

۱۳- کشتار السرایا العربیه در یافا

در ۸ ژانویه سال ۱۹۴۸ یگان‌های صهیونیست یک خودروی بمب گذاری شده را در نزدیکی ساختمان السرایا العربیه در مرکز شهر یافا منفجر کردند، این انفجار به شهادت ۷۰ فلسطینی منجر شد و دهها نفر در این حمله زخمی شدند. ساختمان السرایا العربیه یک ساختمان بزرگ بود که در مقابل ساعت مشهور یافا قرار داشت.

۱۴- کشتار دوم السرایا العربیه در یافا

در این حمله عناصر یگان آرگون با یک خودروی مملو از مواد منفجره به سمت این ساختمان حرکت کردند. در اثر انفجار ناشی از برخورد خودرو با ساختمان، این ساختمان تخریب شد و ۳۰ نفر در این حمله شهید شدند.

۱۵- کشتار بازار العربی قدس

در تاریخ ۲۶ آگوست سال ۱۹۳۸ یک خودروی بمب گذاری شده در بازار قدس منفجر شد که در این انفجار ۳۴ نفر شهید و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند.

۱۶- کشتار باب العمود در قدس:

در ۲۹ دسامبر سال ۱۹۴۷ ضمن انفجار یک بشکه از مواد منفجره که یگان آرگون آن را آماده کرده بود، ۱۴ نفر شهید و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند. یک روز بعد همین گردان به همین ترتیب ۱۱ شهروند عرب را به شهادت رساند، دو انگلیسی نیز در این حمله زخمی شدند.

۱۷- کشتار روستای سعسع

این روستا در نزدیکی حیفا روی تپه‌ای مدور قرار دارد. در سال ۱۹۴۵ بالغ بر ۱۳۰ نفر سکنه داشت. در تاریخ ۱۴ فوریه سال ۱۹۴۸ یگان بالماخ به این روستا حمله کرد و دهها منزل را بر روی ساکنان آن خراب کرد. در حالی که اهالی روستا همگی با داشتن پرچم های سفید تسلیم شده بودند، اما صهیونیست ها ۶۰ نفر از اهالی روستا را قتل عام کردند. بیشتر این تعداد زن و کودک بودند.

۱۸- کشتار روستای الحسینیه

این روستا در بخش جنوبی سهل الحوله قرار دارد. یگان بالماخ ۵۰ نیروی مسلح خود را در حمله‌ای وحشیانه به این روستا فرستاد. آن‌ها در اولین حمله ۱۲ خانه را ویران کردند و ۱۵ فلسطین را شهید و دهها تن دیگر را زخمی کردند. مدتی بعد نیروهای انگلیس وارد عمل شدند و کشتار توقف شد. اما چند روز بعد در روزهای ۱۶ و ۱۷ مارس در حمله دوم ۳۰ تن دیگر به شهادت رسیدند. برخی منابع اسرائیل تعداد شهدای این کشتار را بالغ بر ۶۰ نفر دانسته‌اند.

۱۹- کشتار بازار شهر الرمله

یگان‌های صهیونیستی در ۳۰ مارس سال ۱۹۴۸ به بازار شهر الرمله حمله کردند. در این حمله۲۵ فلسطینی به شهادت رسیدند.

۲۰- کشتار قطار حیفا- یافا

۳۱ مارس سال ۱۹۴۸ بود که گروهی از هاگاناه اقدام به حمله به قطار حیفا به یافا کردند، در این حمله ۴۰ نفر شهید شدند.

۲۱- کشتار دیر یاسین

برخی از مورخان اسرائیلی سعی کردند کشتارهای صهیونیست‌ها بر ضد شهروندان فلسطینی را کم اهمیت نشان دهند. اما آن‌ها نیز به کشتار دیر یاسین اعتراف کرده‌اند. در روز جمعه نهم آوریل سال ۱۹۴۸ یگان‌های آرگون و شتیرن به این روستا حمله کردند و آن را تخریب کردند. آن‌ها هر کسی که در این روستا بود را کشتند و آن را اشغال کردند. آنها جنازه‌های شهدای این کشتار را نیز مثله کردند و آن‌ها را در چاه روستا انداختند. تعداد شهدای این جنایت بالغ بر ۲۴۵ نفر بود.

۲۲- کشتار روستای قالونیا

روستای قالونیا در مسیر قدس به یافا قرار دارد. تعداد ساکنان آن در سال ۱۹۳۱ میلادی ۶۳۲ نفر بوده است. در روز ۱۲ آوریل سال ۱۹۴۸ یگان تروریستی بالماخ به این روستا حمله کرد و طی دو روز شهر را ویران کرد. هاری لوین یهودی انگلیسی که در این حمله همراه نیروهای یهودی بود، می‌گوید که این حمله شهر را به دهانه آتش فشان تبدیل کرد. وی گفت که خودش ۱۴ نفر را شمرده که کشته شده‌اند. البته کشته‌ها بیش از این تعداد بوده است.

۲۳- کشتار روستای ناصر الدین

تعداد ساکنان این روستا در سال ۱۹۴۵ بالغ بر ۹۰ نفر بوده است که در ۳۵ منزل زندگی می‌کردند. ترساندن مردم صفد و روستاهای مجاور آن انگیزه صهیونیست‌ها از انهدام کامل این روستا بود. در روزهای ۱۲ و ۱۳ آوریل دو گروه از تیپ گولانی اقدام به تخریب و آتش زدن منازل این روستا کردند. در این حمله ۱۰ نفر شهید شدند که همگی زن و کودک بودند. صهونیست‌ها ساکنان شهر را کامل از آن اخراج کردند. در ۱۴ آوریل صهیونیست‌ها بار دیگر نیروهای خود را عازم این روستا کردند که افراد باقیمانده را از بین ببرند. در این حمله ۵۰ فلسطینی به شهادت رسیدند که تقریبا نیمی از اهالی این روستا بودند.

۲۴- کشتار روستای عین الزیتون:

این روستا در سال ۱۹۴۵ میلادی ۸۲۰ نفر جمعیت داشت و در نزدیکی صفد قرار داشت. در تاریخ ۴ می سال ۱۹۴۸ صهیونیست‌ها با ۱۲ توپخانه اقدام به تخریب روستا کردند. اهالی روستا در برابر این حملات مقاومت کردند، اما وقتی مهمات آنها تمام شد، صهیونیست‌ها روستا را کامل اشغال کردند و ۷۰ نفر از اهالی آن را کشتند. بیشتر شهدای این حادثه زن و کودک بودند که دستان همگی بسته شده بود. صهیونیست‌ها مانع از بازگشت سایر اهالی روستا به خانه و زندگی خود شدند.

۲۵- کشتار شهر صفد

در تاریخ ۱۳ می گروهک تروریستی هاگاناه به شهر صفد حمله کردند و ۷۰ نفر از اهالی آن را که همگی از میان جوانان بودند، قتل عام کردند.

۲۶- کشتار روستای ابو شوشه

این روستا در جنوب شرقی الرمله قرار دارد. در سال ۱۹۴۵ بالغ بر ۸۷۰ نفر جمعیت داشته است، یگان‌هایی از صهیونیست‌ها از تیپ جفعاتی این روستا را در ۱۴ می سال ۱۹۴۸ محاصره کردند. آنها شهر را با گلوله‌های توپ و راکت هدف قرار دادند و بعد از این حمله سنگین وارد روستا شدند و در تمام جهت‌ها شروع به شلیک کردند. آنها زمین‌های روستا را نیز مین گذاری کردند و با اهالی آن وارد درگیری شدند که منجر به ویران شدن بیشتر خانه‌های شهر و آواره شدن ساکنان آن شد. در این حمله تروریستی ۶۰ نفر از اهالی روستا کشته شدند.

۲۷- کشتار بیت دراس

این شهر در شمال شرق غزه قرار دارد. تعداد ساکنان آن در سال ۱۹۴۵ بالغ بر ۲۷۵۰ نفر بوده است. یگان جفعاتی در ۲۱ می سال ۱۹۴۸ به این روستا حمله کردند. آنها بعد از محاصره روستا، آن را به توپ بستند و مانع از رسیدن مواد امدادی و آذوقه به آن شدند. وقتی که ساکنان به علت این اوضاع اسفبار در حال خروج از روستا بودند، از سوی نیروهای محاصره کننده به خاک و خون کشیده شدند. این حمله ۲۶۰ شهید فلسطینی بر جای گذاشت.

۲۸- کشتار شهر اللد

در روز ۱۱ ژولای سال ۴۸ کماندوهای اسرائیل به ریاست موشه دایان وارد شهر اللد شدند و کشتار جمعی در این شهر به راه انداختند. آنها هر موجود متحرک در شهر را می کشتند و حتی به کسانی که در اثر حمله به مسجد پناه برده بودند، حمله کردند. تعداد شهدای این کشتار بالغ بر ۴۲۶ نفر می شود که ۱۷۶ نفر از آنها در مسجد کشته شده اند.

۲۹- کشتار الدوایمه

این روستا در بخش غربی بلندیهای الخلیل قرار دارد. در سال ۱۹۴۵ این روستا ۳۷۱۰ نفر جمعیت داشته است. در روز ۲۹ اکتبر سال ۴۸ ارتش اسرائیل جنایت وحشتناکی را در این روستا مرتکب شد. آنها در حمله به این روستاها تعداد زیادی از کودکان روستا را با ضربه باتوم به سرشان کشتند. کشتار زنان و کودکان و تجاوز به زنان از جمله افتخارات تروریست‌های ارتش صهیونیستی در این حمله بود. شهدای این کشتار جمعی به ۲۰۰ نفر رسید.

۳۰- کشتار روستای الحوله

در تاریخ ۳۰ اکتبر یگان کرمیلی وابسته به ارتش اسرائیل این روستا را اشغال کرد و ۷۰ نفر از اهالی آن را در یک جا جمع کرده و به روی آنها آتش گشود. همه این افراد در این حمله تروریستی کشته شدند.

۳۱- کشتار روستای الصفصاف

در عملیات موسوم به حیرام عناصر صهیونیست به همراه بلدوزرها و خودروهای زرهی خود وارد این روستا شدند. بعد از مقاومت اهالی روستا در برابر تروریست ها، ارتش اسرائیل جنایت های متعددی بر ضد اهالی مرتکب شدند. مشروح برخی از این جنایت‌ها به قرار زیر است: ۵۲ مرد با دست بسته داخل یک چاه انداخته شدند و روی آنها آتش گشوده شد. ده نفر از زنان در حالی که گریه می کردند و کمک می خواستند کشته شدند. سه زن مورد تجاوز به عنف قرار گرفتند که یکی از آنها یک دختر ۱۴ ساله بود. ۴ زن دیگر نیز از سوی اسرائیلی‌ ها کشته شدند.

۳۲- کشتار شرفات

شرفات در جنوب غربی قدس قرار دارد. صهیونیست‌ها این روستا در ۷ فوریه سال ۱۹۵۱ ضمن حمله به روستا جنایت های زیادی را در آن انجام دادند، آنها ۱۰ نفر را کشته و ۸ تن دیگر را زخمی کردند. اما اهالی روستا از خالی کردن آن امتناع کردند و هنوز هم در روستا حضور دارند.

۳۳- کشتار اردوگاه البریج

این اتفاق در ۲۸ آگوست سال ۱۹۵۳ روی داد و خانه های زیادی در آن ویران شدند و دهها نفر به شهادت رسیدند. آریل شارون فرماندهی این کشتار وحشتناک را بر عهده داشت.

۳۴- کشتار قبیه

کشتار قبیه در روزهای ۱۴ و ۱۵ اکتبر سال ۱۹۵۳ روی داد، در این اتفاق نظامیان اسرائیلی تحت فرماندهی آریل شارون به روستای قبیه حمله کردند، این روستا در آن زمان تحت حاکمیت اردن بود. آنها ۶۹ شهروند عرب زبان را کشتند، بسیار از این افراد بدون مقاومت و در حالی که در خانه های خود مخفی شده بودند، کشته شدند. ۴۵ منزل و یک مدرسه و یک مسجد در این جنایت تخریب شود.

۳۵- کشتار نحالین

این روستا از روستاهای کرانه باختری است و در ۲۰ کیلومتری بیت لحم قرار دارد. تعداد ساکنان آن در سال ۴۵ بالغ بر ۶۲۰ نفر بوده است. جنایت صهیونسیت‌ها در این روستا در حالی انجام شد که این روستا زیر نظر دولت اردن اداره می‌شد. حدود ۳۰۰ نظامی اسرائیلی در روز ۲۸ مارس سال ۵۴ به این روستا وارد شدند، آنها ضمن کاشتن مین‌ها و انداختن بمب‌ها مردم را به گلوله بستند. این حمله ۸ شهید فلسطنی بر جای گذاشت و سه نفر از نظامیان اردنی نیز شهید شدند. ۱۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند. برخی منابع البته تعداد شهدا را ۱۴ نفر و تعداد زخمی‌ها را ۱۹ نفر اعلام می کنند. این جنایت را نیز آریل شارون انجام داد.

روستای نحالین بار دیگر در روز ۱۳ آوریل سال ۸۹ مورد حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت که به شهادت ۵ فلسطینی و زخمی شدن دست کم ۱۰ نفر دیگر منجر شد.

۳۶- کشتار غزه

در روز ۲۸ فوریه سال ۱۹۵۵ اشغالگران اسرائیل اولین حملات نظامی خود به نوار غزه را آغاز کردند. این منطقه در آن زمان تحت اداره مصر بود. موشه دایان رئیس ستاد ارتش وقت اسرائیل نظریه پرداز این عملیات بود. این حمله از صبح روز ۲۸ فوریه آغاز شد و چتربازان اسرائیلی در منطقه هلی برن شدند. در این حمله ۳۹ نفر شهید و ۳۳ نفر دیگر زخمی شدند.

۳۷- کشتار روستای بلد الشیخ

در روز ۳۱ دسامبر سال ۴۷ یک بمب در پالایشگاه نفت حیفا منفجر شد که تعدادی از شهروندان عرب در این انفجار کشته شدند. فلسطینی‌ها در واکنش به این اقدام به کارگران صهیونیست این پالایشگاه حمله کرده و ۶۰ نفر را کشته یا زخمی کردند. صهیونیست‌ها در واکنش به این اقدام به دو روستای الشیخ و حواسه حمله کردند. آن ها با ورود به منازل مردم، آن ها را در رختخواب می‌کشتند. در این حملات ۳۰ فلسطینی به شهادت رسید.

۳۸- کشتار رحوفات

در ۲۷ فوریه سال ۴۸ در شهر حیفا این کشتار روی داد، در این جنایت قطار القنطره منفجر شد که در این حمله ۲۷ نفر کشته و ۳۶ نفر دیگر زخمی شدند.

۳۹- کشتار بنیامیناه

در ۲۷ مارس سال ۱۹۴۸ دو کشتار در این منطقه صورت گرفت که هر دو با انفجار قطار بود. اولی در روز ۲۷ مارس که به شهادت ۲۴ فلسطینی منجر شد و بیش از ۶۱ زخمی بر جای گذاشت. در انفجار دوم که ۳۱ همان ماه روی داد، بیش از ۴۰ نفر کشته و ۶۰ تن دیگر زخمی شدند.

۴۰- کشتار دیر یاسین

در روز ۹ آوریل سال ۱۹۴۸دو سازمان نظامی اسرائیل با نام آرگون به رهبری مناخیم پگین نخست وزیر سالهای بعد اسرائیل و شتیرن لیحی به رهبری اسحاق شامیر جانشین پگین در نخست وزیری صورت گرفت. در این کشتار بیش از ۲۶۰ فلسطین به شهادت رسیدند.

۴۱- کشتار تل لتفنسکی

این جنایت در ۱۶ آوریل ۱۹۴۸ روی داد و یک گروه شبه نظامی اسرائیلی به اردوگاه سابق نیروهای ارتش که مردم آواره در آن زندگی می کردند، حمله کردند. در این حمله۹۰ فلسطینی شهید شدند.

۴۲- کشتار حیفا

در روز ۲۲ آوریل سال ۴۸ این کشتار روی داد، صهیونیست‌ها با حمله به منازل مردم این روستا در نیمه شب، تعدادی از آنها را کشته و بقیه را مجبور به فرار کردند. نتیجه این اقدام تروریستی ۱۵۰ کشته و ۴۰ زخمی بود.

۴۳- کشتار اللد

این عملیات مشهورترین کشتارهایی است که یگان بالماخ آن را انجام داده است. این عملیات برای خاموش کردن دامنه‌های انقلاب فلسطین بر ضد اشغالگری اسرائیلی‌ها ایجاد شد و در روزهای ۱۲ و ۱۳ ژولای سال ۱۹۴۸ انجام گرفت. نظامیان اسرائیلی دستور داشتند هر کسی را که در خیابان ها دیدند را بکشند. توپ‌های سنگین آنها نیز به شدت در منطقه فعال بود و منازل مردم را بمباران می‌کرد. در نتیجه این عملیات بر اساس گزارش های فرمانده تیپ بیش از ۲۵۰ فلسطینی شهید شدند.

۴۴- کشتار اردوگاه البریج

در ۲۸ آگوست سال ۱۹۵۳ نیروهای ارتش اسرائیل به اردوگاه فلسطینی البریج در نوار غزه حمله کردند، در این حمله ۲۰ فلسطینی شهید و ۶۲ تن دیگر زخمی شدند.

۴۵- کشتار قلقیلیه

۱۰ اکتبر سال ۱۹۵۳ بود که اهالی قلقیلیه آمادگی خود را برای خرید سلاح و مهمات برای جهاد بر ضد اشغالگران اسرائیلی اعلام کردند. صهیونیست‌ها از مقاومت اهالی این شهر به شدت خشمگین شده بودند. موشه دایان در نشستی در میان صهیونیست ها وعده داده بود که این شهر را شخم خواهد زد. در ساعت ۹ شب روز دهم اکتبر نیروهای اسرائیل وارد این شهر شدند. توپخانه رژیم اسرائیل و هواپیماهای نظامی نیز آنها را همراهی می کردند. آنها از سه جهت به شهر حمله کردند و تلفن های شهر را قطع کردند. با مقاومت اهالی، صهیونیست‌ها یک بار عقب نشینی کردند، اما بار دیگر به شهر حمله کردند. ارتش اسرائیل خسارت های زیادی در این حمله دید، اما ۷۰ نفر از اهالی این روستا نیز در این حمله به شهادت رسیدند و خسارت‌های مالی زیادی به روستا وارد شد.

۴۶- کشتار اول غزه

کینه صهیونیست‌ها نسبت به مصر که در آن زمان مدیریت غزه را بر عهده داشت، باعث وقوع جنایت های زیادی از سوی این رژیم علیه اهالی غزه شده است. در روز ۲۸ فوریه سال ۱۹۵۵ تعدادی از نظامیان اسرائیل با عبور از خط آتش بین دو طرف وارد غزه شدند. آنها زیرساخت های غزه را هدف قرار دادند، انفجار ایستگاه تصفیه آب و انفجار در یک پادگان مصری نزدیک این ایستگاه از جمله این اقدامات بود. ارتش مصر که در این ایستگاه بودند، درخواست کمک کردند، اما نیروهایی که برای کمک اعزام شده بودند، در کمین ارتش اسرائیل گرفتار شده و در درگیریهایی که ایجاد شد، ۳۹ نفر کشته و ۳۳ تن دیگر زخمی شدند.

۴۷- کشتار دوم غزه

منطقه خان یونس در سال ۱۹۵۵ در دو مرحله در ۳۰ می و ۱ سپتامبر سال ۱۹۵۵ از سوی ارتش اسرائیل مورد حمله سنگین توپخانه ای قرار گرفت. در مرحله اول که بامداد ۳۰ می بود، ۲۰ نفر شهید و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند. اما در حمله دوم که نیمه شب اول سپتامبر بود، ۴۶ نفر شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

۴۸- کشتار کفر قاسم

در روز ۲۹ اکتبر سال ۱۹۵۶ و قبل از حمله به مصر، نیروهای رژیم صهیونیستی مقررات منع آمد و شد را در منطقه کفرقاسم اعلام کردند. اسرائیلی‌ها بدون اطلاع دادن به شهروندان فلسطین ساعت منع آمد و شد را زودتر آغاز کردند و به این ترتیب مردم بی‌اطلاعی که وارد شهر می شدند، از سوی صهیونیست ها هدف قرار می گرفتند. اولین گروه یک تیم چهار نفره از کارگران فلسطینی بود که حتی به نظامیان اسرائیلی سلام هم دادند، اما با گلوله های آنها مواجه شدند، سه نفر از آنها کشته شده و نفر چهارم تنها به این علت نجات یافت که صهیونیست ها فکر کردند کشته شده است. ۱۲ زن نیز که از جمع آوری زیتون بر می گشتند هدف حمله قرار گرفتند. در طول یک ساعت و نیم ۴۹ نفر از اهالی کفر قاسم به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند و ۱۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند. نظامیان اسرائیل وسایل شخصی قربانیان از جمله ساعت مچی یا پول های نقدشان را سرقت می‌کردند.

۴۹- کشتار سوم خان یونس

این جنایت در سوم نوامبر سال ۱۹۵۶ روی داد، در این زمان خان یونس در اشغال اسرائیلی‌ها بود و آن‌ها با حمله و تیراندازی به مردم به کشتار جمعی آنها دست زدند. ۲۷۵ فلسطینی در اثر این تیراندازی ها از روستای خان یونس و اردوگاه های اطراف به شهادت رسیدند.

۵۰- کشتار کارگاه ابو زعبل

در روز ۱۲ فوریه سال ۱۹۷۰ در حالی که جنگ فرسایشی بین اسرائیل و مصر ادامه داشت، جنگنده های اسرائیلی به کارگاه ابو زعبل که شرکتی برای تولید صنایع معدنی بود، حمله کردند. در این حمله ۷۰ کارگر این کارگاه شهید و ۶۹ تن دیگر زخمی شدند و کارگاه در آتش سوخت.

۵۱- کشتار صیدا

در ۱۶ ژولای سال ۱۹۸۲ رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرد. در این حمله صهیونیست‌ها بالغ بر ۸۰ لبنانی را به شهادت رساندند.

۵۲- کشتار صبرا و شتیلا

این کشتار در روزهای ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر سال ۱۹۸۲ در دو اردوگاه آوارگان فلسطینی در صبرا و شتیلا روی داد. نظامیان صهیونیستی بعد از ورود به بیروت پایتخت لبنان به این اردوگاه حمله کردند. البته عاملان اصلی این جنایت شبه نظامیان نیروهای لبنانی بودند ولی عملیات با لوجستیک و مقدمه سازی صهیونیست‌ها انجام شد. توپخانه‌ها و جنگنده های اسرائیلی نیز اقدام به موشک باران این اردوگاه کردند. این کشتار زیر نظر صهیونیست‌ها ادامه یافت و آذوقه عناصر تروریست نیروهای لبنانی نیز از سوی صهیونیست‌ها تامین می‌شد. قربانیان این کشتار بالغ بر ۱۵۰۰ شهید از فلسطینیها و لبنانی‌های بی‌پناه بود. تجاوز به زنان و مثله کردن نظامیان از جمله اقدامات نیروهای لبنانی در این تجاوز بود.

۵۳- کشتار حمامات الشط

در روز ۱۱ اکتبر سال ۱۹۸۵ بعد از خروج جنبش آزادیبخش فلسطین از بیروت جنگنده های اسرائیل به دفاتر و مراکز فرماندهی این جنبش در تونس حمله کردند. جنگنده های اسرائیلی در این روز منطقه حمامات الشط در حوالی پایتخت تونس را هدف قرار دادند. این حمله ۵۰ شهید و بالغ بر ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

۵۴- انتفاضه اول فلسطین

انتفاضه اول فلسطین در دسامبر سال ۱۹۸۷ آغاز شد و در سال ۱۹۹۱ آرام شد، این انتفاضه نهایتا با امضای توافق اوسلو بین اسرائیل و جنبش آزادیبخش فلسطین به پایان رسید. در این انتفاضه بیش از ۱۳۰۰ فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

۵۵- کشتار حرم ابراهیمی

۲۵ فوریه سال ۱۹۹۴ مصادف با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان بعد از توافق اوسلو بود. در این روز صهیونیست‌ها به صهیونیست افراط گرای مشهور اسرائیل به نام باروخ گولدشتاین اجازه دادند که به حرم مسجد الاقصی وارد شود. وی تفنگ به همراه داشت و اقدام به کشتار نمازگزاران در این مسجد کرد. این کشتار به شهادت ۶۰ فلسطینی منجر شد و دهها نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. در حمله نظامیان اسرائیل به تظاهراتی که در محکومیت این اقدام صهیونیست ها صورت گرفت، نیز ۵۳ فلسطینی به شهادت رسیدند که از بخش های مختلف فلسطین از جمله الخلیل بودند.

۵۶- کشتار قانا

در ۱۸ آوریل سال ۱۹۹۶ کشتار اول قانا صورت گرفت. این کشتار بخشی از عملیات بزرگی بود که ارتش اسرائیل از ۱۱ همان ماه آغاز کرد و تا ۲۷ نیز به آن ادامه داد. این عملیات چهارمین عملیات از خود نوع بعد از تجاوز به لبنان در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ و ۱۹۹۳ بود. در این حمله ۱۵۹ روستا در بخش های جنوبی و غربی لبنان هدف قرار گرفت. در این حمله ۱۵۰۰ پرواز جنگنده صورت گرفت و بیش از ۳۲ هزار توپ به سمت بخش های مختلف لبنان شلیک شد. این عملیات به شهادت ۲۵۰ لبنانی منجر شد که ۱۱۰ نفر از آنها از اهالی قانا بودند. تعداد زخمی ها نیز بالغ بر ۳۶۸ نفر بود که ۳۵۹ نفر از آنها غیر نظامی بودند. در این حمله بیش از ۶۰ کودک یتیم شدند. بعد از کشتار قانا رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از واکنش های عمومی مدعی شد که این حمله به اشتباه صورت گرفته است.

۵۷- انتفاضه دوم فلسطین یا انتفاضه الاقصی

در جریان انتفاضه دوم فلسطین، ارتش اسرائیل بیش از ۴۴۱۲ فلسطینی را به شهادت رساند و ۴۸۳۲۲ نفر را زخمی کرد.

۵۸- کشتار اسرای مصری

روزنامه مصری الجمهوریه در تاریخ ۱۲ اکتبر سال ۱۹۹۵ تحقیقاتی را در مورد جنایات صهیونیست‌ها بر ضد اسرای مصری انجام داد، در این تحقیقات معلوم شد که نظامیان اسرائیلی اسرای مصری را در منطقه‌ای به صف کردند، آنها ادعا کردند که می خواهند زندانیان را آزاد کنند، روی آنها را به سمت دریا چرخاندند و به سمت آنها شلیک کردند این عملیات چندین بار تکرار شد و قریب به ۳ هزار اسیر مصری به این ترتیب به شهادت رسیدند.

۵۹- جنگ لبنان

قانا دو بار شاهد کشتار جمعی از سوی صهیونیست‌ها بود. بار اول آوریل سال ۱۹۹۶ بود که در خلال عملیات خوشه های خشم که در آن ۲۵۰ لبنانی به شهادت رسیدند، ۱۱۰ نفر از اهالی قانا در میان آنها بودند. بار دوم در جریان حمله صهیونیست‌ها به لبنان در سال ۲۰۰۶ بود که در اثر موشک باران جنگنده های صهیونیست در قانا ۵۷ نفر جان خود را از دست دادند که تعداد زیادی از آنها زن و کودک بودند. در مجموع جنگ ۳۳ روزه نیز ۱۰۸۴ لبنانی به شهادت رسیدند که دو سوم آنها غیر نظامی بودند.

۶۰- جنگ اول غزه

این جنگ در روز شنبه ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۸ با حمله جنگنده‌های صهیونیستی به یکی از زیرساخت های حماس آغاز شد. صهیونیست ها در این جنگ ۲۲ روزه گرچه به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند، اما ۱۴۰۰ فلسطینی را به شهادت رساندند که ۸۰ درصد آنها غیر نظامی بودند.

۶۱- جنگ دوم غزه

این جنگ که به جنگ هشت روزه معروف شد، در تاریخ ۲۴ نوامبر سال سال ۲۰۱۲ با انفجار خودروی احمد الجعبری فرمانده نظامی حماس آغاز شد. در این کشتار جمعی که صهیونیست ها از انواع سلاح‌های ممنوعه از جمله فسفر سفید استفاده کردند، ۱۸۹ فلسطینی به شهادت رسیدند.

۶۲- جنگ سوم غزه

این جنگ که طولانی ترین جنگ بین اسرائیل با یک طرف عربی لقب گرفت، از ۸ ژولای سال ۲۰۱۴ آغاز و ۵۱ روز به طول انجامید. رژیم صهیونیستی گر چه در این جنگ نیز در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و یقین پیدا کرد که دیگر نمی‌تواند شرایط حذف مقاومت فلسطین را برای خود محقق کند، اما ۲ هزار و ۱۶ فلسطینی را به شهادت رساند و بیش از ۱۰۱۹۳ نفر دیگر را زخمی کرد. در میان شهدا ۵۴۱ کودک، ۲۵۰ زن و ۹۵ فرد مسن وجود دارد. در میان زخمی‌ها نیز ۳ هزار و ۸۴ کودک، هزار و ۹۷۰ زن و ۳۶۸ فرد سالخورده به چشم می‌خورد.