مرتضی شمسی رییس مرکز صبا درباره عملکرد وزارت ارشاد در رابطه با انیمیشن در سی و چهارمین جشنواره فجر به خبرنگار مهر گفت: انیمیشن صنعتی با مختصات مدرن است و در دنیا به این صنعت یارانه ویژه میدهند اما متاسفانه اینجا نه تنها یارانه ای به این صنعت تعلق نگرفته بلکه از حداقل امتیازات لازم نیز برخوردار نیست. خیلی از فیلمهایی که در جشنواره فجر ارائه میشوند چه در حین تولید و چه پس از تولید از یارانه بهرهمند میشوند و خیلی از این فیلمها حتی هزینه خود را از فیلمشان بدست نمی آورند اما از انیمیشنی که از دولت پولی نگرفته و بدون حمایت دولتی صدها جوان را مشغول به فعالیت کرده است این امتیازات دریغ میشود و حتی حقوق عادی هم به آنها داده نمیشود. این برای جوانانی که میخواهند کاری نو انجام دهند و برای صاحبان سرمایهای که قصد ایجاد اشتغال دارند پیام خوبی ندارد.
وی افزود: در حوزه هنر که عموما سرمایه صاحب سرمایه برنمیگردد و بیشتر از این که سود داشته باشد کاری زیان ده است سرمایهگذار توجه ویژهای به این رفتارها میکند و وقتی میبیند از یک بخشی حمایت نمیشود، درآمد خاصی ندارد و در قبال هزینهای که میکند باید سال ها منتظر بماند تا به مرحله اکران برسد و زمانی که به مرحله اکران رسید یک مرتبه با تصمیم عجولانه تمام این سرمایهگذاریها، تلاشها و زحمتها به هدر میرود قطعا دیگر علاقهای به فعالیت در این زمینه ندارد. این گونه رفتارهای عجولانه و غیر کارشناسانه برای جوانانی که میخواهند در این حوزه مشغول شوند و سرمایهدارانی که قصد دارند در این حوزه سرمایهگذاری کنند، پیام های منفی دارد.
رییس مرکز صبا عنوان کرد: باید این نکته را هم در نظر داشت که نوع اشتغال در حوزه انیمیشن با اشتغال در صنایع دیگر متفاوت است. وزنی که صنعت انیمیشن در جذب نخبگان و افراد تحصیل کرده دارد نسبت به خیلی از صنایع دیگر در تراز بالاتری است. در صنایع دیگر وزن افرادی که کار یدی و یا کارهایی که نیاز به آموزش و سواد زیادی ندارد، انجام میدهند خیلی بیشتر از انیمیشن است. در انیمیشن نمیتوان فردی را پیدا کرد که سواد آکادمیک نداشته باشد.
شمسی درباره توجه ویژه به انیمیشن در جشنواره فیلم فجر سال آینده گفت: هر حرفی در این رابطه بزنیم درست نیست چرا که امسال، سال طلایی برای کشور در حوزه انیمیشن بود. باید به این مفهوم برسیم که اگر صنعتی بتواند سینمای ورشکسته ایران را احیا کند همین سینمای انیمیشن و کودک است همانطور که در دنیا نیز این کار صورت میگیرد. سهم کودکان و نوجوانان هم روز به روز نسب به سینمای بزرگسال یا سینمای هنری بیشتر میشود. این که ما هنوز در سینمای روشنفکری درجا میزنیم و به سینمای کودک فکر هم نمیکنیم نشان میدهد تمایلی برای این که این وضعیت تغییر کند و سیکل معیوب صنعت سینما تبدیل به صنعتی شکوفا و پویا شود، نداریم. میخواهند این سیکل معیوب به همین منوال بماند، جشنوارهای برگزار شود و جوایزی داده شود. برای مسئولان اهمیتی ندارد که این سیکل معیوب سال هاست کار خود را به همین شکل ادامه داده و هیچ تغییری نکرده است.
وی اضافه کرد: بخش عمدهای از آثار حوزه سینما حتی هزینههای خود را هم درنمی آورند اما متاسفانه باز هم به کار خود ادامه میدهند و تولید میکنند و سوژههای تکراری ارائه می دهند. این روند نشان میدهد که ارادهای برای تغییر وضعیت وجود ندارد. در درجه اول مسئولان فرهنگی دولت باید فکری به حال این وضعیت و تغییر آن بکنند و نیز باید این تغییر را ابتدا از اندیشه و رویکرد آغاز کنند و پارادایم فکری خود را در حوزه سینما تغییر دهند.
نظر شما