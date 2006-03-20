ارسال پيام هاي نوروزي ترافيك سيستم پيام كوتاه را افزايش مي دهد

رسول سراييان درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره وضعيت كنوني شبكه تلفن همراه گفت : در اين روزها عليرغم اينكه تلاش بسياري براي حل مشكلات شبكه تلفن همراه مي شود اما ممكن است در روزها ي آغازين شبكه در ارسال پيام هاي كوتاه كمي با افزايش ترافيك مواجه شود .

وي گفت : هرچند كه تاكنون مشكل خاصي گزارش نشده اما احتمال دارد اتصال تعداد زيادي مشترك تلفن همراه به سيستم پيام هاي كوتاه عليرغم اينكه ظرفيت ها ي شبكه افزايش يافته، باعث شود كه دارندگان اين سيستم به دليل بهره برداري از اين سيستم براي اولين باراستفاده زيادي از اين شبكه كنند و اين امر موجب افزايش ترافيك شبكه شده باشد .

وي با اشاره به اينكه نقطه ارسال پيام و اتصال به شبكه بسيار مهم است ، تصريح كرد : از سويي ديگر افزايش ارسال پيام هاي نوروزي تبريك سال نو نيز موجب ترافيك شبكه شده كه البته به زودي حل مي شود

سراييان تاكيد نمود : تلاش بسياري شده است تا در ايام نوروزي شبكه ارتباط سيار با مشكل خاصي روبرو نباشد و مردم به راحتي بتوانند از تلفن هاي همراه خود استفاده كنند .

وي درپايان اظهار داشت : همچنين قرعه كشي ثبت نام كنندگان اين دوره براي اولوليت بندي تلفن همراه در تاريخ 27 فروردين ماه انجام مي شود .

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