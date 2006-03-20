نوروز حسيني حال و هواي خاصي را مي طلبد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد صالح علاء كارگردان و تهيه كننده سين سرخ با عنوان كردن اين جمله به خبرنگار تلويزيوني "مهر" در خصوص ساخت اين ويژه برنامه گفت: ضمن اينكه كه به پشتواز سال نو مي رويم اما به دليل تقارن ايام عيد و اربعين حسيني، شايد برنامه سين سرخ جذاب و خوب باشد اما از سادگي در اين برنامه خبري نيست، علي الخصوص كه سعي شده از شاديها پيش پا افتاده جدا شويم و به شاديهاي عميق و پنهان نگاه كنيم.

محمد صالح علاء افزود: سعي كرديم در سين سرخ كه همگام با سال تحويل پخش مي شود به موضوع تحول انسانها بپردازيم.

صالح علاء با اشاره به اينكه از چندين شبكه تلويزيوني پيشنهاد ساخت برنامه ويژه نوروز 85 را داشته اما به گفته خودش چون زلف گره شده اي با شبكه 3 دارد براي اين شبكه به شكلي سراسيمه شروع به ساخت اين برنامه كرده است گفت: سين سرخ يك برنامه چند ساعته است. ما تعداد زيادي مجري در اين برنامه داريم كه بيشتر آنها ورزشي هستند مثل حاوياكني، خياباني، جاوداني، ميرزايي، مدرس، يوسفي، سيد جواد هاشمي و... بخش ديگر برنامه به شكل زنده است كه شامل سه مجري مي شود.

كارگردان و تهيه كننده سين سرخ مي گويد: سه مجري اين بخش شامل ژيلا صادقي، احسان عليخاني و حسينيان هستند كه ما اين پلاتوها را به شكل زنده نمايي گرفتيم و در پلاتوهايي كه به صورت آيتم قبل از آن گرفته بوديم، خرد كرديم.