به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی گفت: موضوع اشتغال و حمایت از آن مورد تاکید دولت قرار دارد و برنامه ریزی ها بر اساس برش استانی، منطقه ای و محلی در نظر گرفته شده که برای سال آینده در سطح محلی و زنجیره ای کردن خوشه های صنعتی تحول ایجاد خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: با تصویب هیات دولت، شرکت هایی که به تایید این وزارتخانه نیروی بیشتری استخدام کنند از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. اشتغال بزرگ به‌زودی رخ نخواهد داد چون باید سرمایه گذاری صورت بگیرد و به تولید برسد تا حلقه های پایین شغل ایجاد کنند.

ربیعی افزود: طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و گردشگری از مهم ترین کانون ایجاد اشتغال هستند و اقداماتی در زمینه درمان به منظور اشتغال صورت گرفته که هنوز قطعی نشده است. دولت در نظر دارد برای سال آینده فاصله حقوق بازنشستگی کشوری را به حد قابل قبولی برساند، اگرچه بار مالی زیادی دارد ولی در مرحله اجرا قرار دارد.

وی یادآور شد: این طرح فقط برای بازنشستگان خواهد بود، چرا که از خط و مرز پایین تری در زمینه حقوق قرار نگیرند و این طرح برای سازمان تامین اجتماعی ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت.