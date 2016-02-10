روایت غمبار «مادرکشی» در پردیسان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «مادرکشی» روز شنبه ۲۴ بهمن ماه ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان اکران می شود.

این روایت غمبار از سرنوشت حیاتی‌ترین مایع روی زمین، پس از اکران، با حضور کمیل سوهانی کارگردان فیلم ، دکتر مجید مخدوم و دکتر هدایت فهمی از وزارت نیرو مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئولیت پنل برعهده محمد درویش مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و ورود برای عموم آزاد است.

«مادرکُشی» به کارگردانی «کمیل سوهانی» و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ساخته شده و برخلاف بسیاری از فیلم‌های مستندی که کارفرمای دولتی دارند، وقایعی تلخ را به تصویر می‌کشد.

سوهانی در این فیلم از زاویه دید خود، به آنچه بر سر منابع آب ایران رفته و اشتباهات مدیریت کلان منابع آب می‌پردازد. در نگاه اول، سوهانی به همان صراحتی که نام فیلم را انتخاب کرده، از سدسازی، مدیریت منابع آب زیرزمینی، مدیریت محصولات کشاورزی و مدیریت یک‌سویه و دولتی منابع آب انتقاد می‌کند. او معتقد است مدیریت آب در سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به «مادرِ زمین» وارد کرده و آن را به مرگ نزدیک کرده است.

از مادرکشی در دوره اخیر جشنواره سینما حقیقت تقدیر شد و تاکنون چندین بار در جمع‌های مختلف به نمایش درآمده است، اما شاید تأثیرگذارترین جمعی که به تماشای این فیلم نشسته است، جامعه مهندسان مشاور ایران باشد. درواقع با نگاهی دقیق‌تر به نظر می‌رسد، مادرکشی فیلمی است که بیشتر از آنکه منتقد سدسازی باشد، منتقد نگاه غیرتوسعه‌ای و صرفا عمرانی به مدیریت آب در ایران است.