درخواست سعودالفيصل از ايران براي پاكسازي خاورميانه از سلاحهاي كشتارجمعي / انتقاد از سكوت در مقابل زرادخانه هسته اي اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن، سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان درباره موضع كشورش در قبال فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران گفت : آنچه براي ما هميشه اهميت داشته است، عاري بودن منطقه خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي است و بارها ابراز اميدواري كرديم تا ايران به تلاشهاي عربي و خليجي(فارس) در مسير عاري كردن منطقه از سلاحهاي كشتار جمعي بپيوندد.



وي افزود: جامعه بين المللي نبايد به موضوع هسته اي با معيارهاي دوگانه و سياست يك بام و دو هوا تعامل كند، يعني نبايد اسرائيل را مستثني كند و به اين رژيم اجازه دهد تا سلاحهاي كشتار جمعي خود را حفظ كند، زيرا سلاح هاي هسته اي عاملي براي ورود منطقه در مسابقه تسليحات اتمي خواهد بود.



اظهارات فيصل در ديدار با هاينس فيشر رئيس جمهوري اتريش ايراد شد كه درحال ديدار از كشور عربستان است.



اتريش در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد.



وزير امور خارجه عربستان مدتي پيش با تاكيد بر اينكه ديپلماسي بهترين راه براي حل موضوع هسته اي ايران است، تاكيد كرد كه حمايت غرب از تسليحات هسته اي رژيم صهيونيستي زيانها و خسارتهايي را به منطقه وارد كرده است.

"سعود الفيصل" در گفتگو با شبكه بي بي سي ابراز عقيده كرد: " غرب به رژيم اسرائيل اجازه مي دهد تا براي خود توانايي و ظرفيت هسته اي ايجاد كند و از اين بابت لطماتي را به منطقه وارد كرده است كه همه از اين مسئله رنج مي بريم."

وزير امور خارجه عربستان گفت : " منطقه خاورميانه بخشي از مناطقي است كه بايد از سلاحهاي هسته اي پاكسازي شود و ما فكر مي كنيم كه اين سياست يهتري براي همه خواهد بود، زيرا هيچ نتيجه خوبي از تكثير سلاح حهاي هسته اي به دست نخواهد آمد."

