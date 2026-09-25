https://mehrnews.com/x3d99D ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۵ کد مطلب 6958471 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۵ ۲۰۹ شب حماسه آفرینی در پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و نهمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6958471 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه زاهدان: تربیت نسل فرهیخته بهترین مسیر برای «ایران قوی» است صرفهجویی در مصرف آب وظیفهای دینی و ملی است کشف مواد افیونی و مهمات جنگی در مرز میرجاوه پزشکی قانونی: شواهدی از مرگ جنایی حبیب الله سالارزهی مشاهده نشد رامیان دوباره شب را به قرار مردمی تبدیل کرد گالیکش شبی دیگر با حضور مردم در میدان گنبدکاووس؛ تداوم حضور مردم در شبهای گلستان فرزندان در آغوش؛ خانوادههای گرگانی پای قرار برچسبها زاهدان رهبر شهید اجتماع مردمی سیستان و بلوچستان
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