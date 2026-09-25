https://mehrnews.com/x3d99z ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۴ کد مطلب 6958468 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۴ حضور پرشور مردم ایرانشهر در سنگر خیابان ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در دویست و نهمین شب از شهادت رهبر شهید همچنان سنگر خیابان را حفظ کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6958468 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه موقت ایرانشهر: دشمن به دنبال نفوذ فرهنگی در مدارس است امام جمعه بزمان: رفع مشکل آب شرب مطالبه جدی مردم است صرفهجویی در مصرف آب وظیفهای دینی و ملی است تسطیح لیزری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایرانشهر و بمپور رامیان دوباره شب را به قرار مردمی تبدیل کرد گالیکش شبی دیگر با حضور مردم در میدان گنبدکاووس؛ تداوم حضور مردم در شبهای گلستان فرزندان در آغوش؛ خانوادههای گرگانی پای قرار برچسبها تجمع مردمی ایرانشهر سیستان و بلوچستان
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