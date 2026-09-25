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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۴

حضور پرشور مردم ایرانشهر در سنگر خیابان

حضور پرشور مردم ایرانشهر در سنگر خیابان

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در دویست و نهمین شب از شهادت رهبر شهید همچنان سنگر خیابان را حفظ کردند.

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کد مطلب 6958468

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