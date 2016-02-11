ملت ایران از آرمان های انقلاب اسلامی فاصله نخواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز همزمان با برگزاری راهپیمایی پرشور ۲۲بهمن و در جمع مردم متدین، خداجو و همیشه در صحنه شهرستان سمنان در میدان امام خمینی(ره) این شهر، با بیان اینکه مردم در تاریخ انقلاب نشان داده اند که هر کجا لازم بود برای تقویت نظام و دولت به صحنه آمده اند، ابراز داشت: ۲۲بهمن ماه روز شکست دشمنان است چرا که با مشاهده حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی ۲۲بهمن، ناامیدی سراسر وجودشان را فراگرفته است.

وی افزود: حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات، شادی دوستداران انقلاب و ناامیدی دشمنان را رقم می زند و به خاطر این حضور شکوهمند به مردم استان سمنان تبریک می گویم.

۲۲بهمن روز تحقق وعده الهی است

عالی ترین مقام دولت در استان سمنان با بیان اینکه ۲۲بهمن روز تحقق وعده‌های الهی است و ملت ایران همه وجودش را وقف امام راحل(ره) کرد و به میدان آمد تا انقلاب اسلامی پیروز شود، گفت: مردم انقلاب با حضور شکوهمند خود در راهپیمایی امروز، برای خلق حماسه در هفتم اسفند مهیا شدند.

خباز با اشاره به شناخت مردم از شرایط حساس کشور در حال حاضر، بیان داشت: حضور گسترده مردم در صحنه راهپیمایی ۲۲ بهمن نوعی بصیرت و نظرسنجی است تا دشمنان بدانند، مردم پس از موفقیت برجام، همواره در پای انقلاب خود ایستاده اند و با حضور خود نشان می دهند که هرگز از آرمان های انقلاب اسلامی روی گردان نخواهند بود.

وی با بیان اینکه مردم برای انقلاب ایران خون دادند و همچنان پای آرمان های انقلاب استوار هستند، تصریح کرد: مردم با این حضور فرزند ۳۷ ساله انقلاب را به اوج و کمال رساندند و موقعیت نظام اسلامی در داخل و خارج را تثبیت کردند.

دشمنان به دنبال نقشه های شوم خود هستند

استاندار سمنان با اشاره به اینکه همه دولت‌های غربی و دشمنان امروز می‌کوشند تا ملت ایران را از مسیر انقلاب اسلامی منحرف کنند، گفت: مردم ایران دست از حمایت از رهبری و پیوند با ولایت نمی کشند و تا امروز توطئه‌های دشمنان به جایی نرسیده و روز به روز بر عشق و علاقه مردم و به ویژه نسل جوان به آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) افزوده می شود.

خباز با بیان اینکه امروز شکی وجود ندارد که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی با تمام توان، ابزارها، تجهیزات، امکانات، نمادها و گفتمان‌سازی تلاش می‌کنند جلوی گسترش انقلاب اسلامی را در جهان بگیرند، ابراز داشت: اگر امروز می‌بینیم، که جوانان عزیز سپاه، تفنگداران و نیروهای آمریکایی را بازداشت می‌کنند و از اشک ریختن آنها فیلم گرفته می‌شود، باید گفت خوشا به حال ملت ایران که چنین اقتداری دارند و این خوشحالی برای ما که دوران قبل از انقلاب اسلامی را نیز دیده‌ایم، بسیار بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران دست از حمایت از رهبری و پیوند با ولایت نمی‌کشند، افزود: انقلاب اسلامی با تلاش‌های بسیاری شکل گرفت و امروز بی‌تردید، در مسیر حقیقی خود بیمه شده است و با اقتدار پیش می‌رود.

راهپیمایی ۲۲بهمن با حضور پشور مردم استان سمنان در ۲۰ نقطه شهری و ۲۵نقطه روستایی برگزار شد.