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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰:۲۷

«تریفون ایوانف» بلغاری درگذشت

«تریفون ایوانف» بلغاری درگذشت

مدافع پیشین تیم ملی فوتبال بلغارستان در سن ۵۰ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تریفون ایوانف» ۷۷ بازی ملی در کارنامه داشت و به تیم ملی بلغارستان کمک کرد تا به مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۱۹۹۴ راه پیدا کند. وی همچنین در رقابتهای یورو ۹۶ برای تیم ملی بلغارستان به میدان رفت.

اتحادیه فوتبال بلغارستان در بیانیه ای اعلام کرد: فوتبال بلغارستان یکی از بهترین های تاریخ خود را از دست داده است. او قبل از اینکه فوتبالیست بزرگی باشد مرد برگی بود که همواره آماده یاری رساندن بود. روحش شاد.

ایوانف در تیم های باشگاهی زسکا صوفیه، رئال بتیس و راپید وین بازی کرد.

علت مرگ این بازیکن حمله قلبی عنوان شده است.

 

 

کد مطلب 3051447

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