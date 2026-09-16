پژمان فتاحپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از رهاسازی یک رأس آهوی نابالغ پس از یک ماه مراقبت و طی دوره درمان در زیستگاه طبیعی خود در پناهگاه حیاتوحش زلهزرد قصرشیرین خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی تماس یکی از نیروهای شرکت مجری پروژه سامانه انتقال آب گرمسیری در منطقه نفتشهر مبنی بر مشاهده یک رأس آهوی نابالغ آسیبدیده در محدوده پناهگاه حیاتوحش زلهزرد، اقدامات لازم برای انتقال این حیوان انجام شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین افزود: این آهو از ناحیه پا دچار جراحت شده بود و به دلیل آسیبدیدگی، توانایی حرکت نداشت که پس از هماهنگیهای لازم به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان منتقل شد.
فتاحپور ادامه داد: پس از انتقال حیوان، محیطبانان اداره شهرستان اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی را انجام دادند و با توجه به نیاز آهو به مراقبتهای تخصصیتر، این حیوان برای ادامه روند درمان به ادارهکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه انتقال یافت.
وی تصریح کرد: آهوی نابالغ به مدت حدود یک ماه تحت مراقبت و تیمار قرار گرفت و مراحل درمان آن با نظارت دامپزشک ادارهکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه انجام شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین با اشاره به بهبود وضعیت حیوان گفت: پس از پایان دوره درمان و اطمینان از بهبود کامل و بازگشت توانایی حرکتی آهو، این حیوان بار دیگر به زیستگاه طبیعی خود در پناهگاه حیاتوحش زلهزرد منتقل و با موفقیت در طبیعت رهاسازی شد.
فتاحپور در پایان با اشاره به اهمیت پناهگاه حیاتوحش زلهزرد خاطرنشان کرد: این منطقه یکی از زیستگاههای ارزشمند حیاتوحش در شهرستان قصرشیرین به شمار میرود و حفاظت و صیانت از گونههای جانوری آن در دستور کار محیطبانان و مجموعه حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه قرار دارد.
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