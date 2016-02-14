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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۵۵

سامانه موشکی پاتریوت آمریکا موقتاً در کره جنوبی مستقر شد

سامانه موشکی پاتریوت آمریکا موقتاً در کره جنوبی مستقر شد

کشور آمریکا در واکنش به فعالیت هسته ای کره شمالی یک سامانه موشکی در همسایه جنوبی مستقر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آمریکا یک سامانه دیگر از موشکهای نوع پاتریوت را موقتا در کره جنوبی مستقر کرده است. این اقدام در پاسخ به آزمایش هسته ای و پرتاب یک موشک دوربرد از سوی کره شمالی انجام شده است.

در همین حال یک مصوبه قانونی با هدف قطع تأمین اعتبار مالی برای فعالیتهای هسته ای کره شمالی برای امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به وی تسلیم خواهد شد.

هفته پیش نمایندگانی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا موافقت کردند که در واکنش به یک سلسله اقدامات تحریک آمیز کره شمالی، علیه آن کشور شدیدا اقدام کنند.

کد مطلب 3051454

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