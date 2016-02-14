«فلسفه سیاسی و اجتماعی کانت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هفتمین عنوان مجموعه کتاب های دانشنامه استنفورد با نام «فلسفه سیاسی و اجتماعی کانت» نوشته فردریک راوشر با ترجمه داود میرزایی به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

دانشنامه استنفورد برای علاقه‌مندانی که می‌خواهند برای اولین بار با فلسفه روبرو شوند، گزینه مناسبی است. این نکته نیز قابل توجه است که مجموعه مذکور، با اجازه گردانندگان دانشنامه فلسفه استنفورد (SEP) در ایران چاپ می‌شود. اولین جلدی که ققنوس از این مجموعه به چاپ رسانده، «پدیدارشناسی» نام دارد که تالیف دیوید وودراف اسمیت بوده و توسط مسعود علیا ترجمه شده است. عنوان اصلی کتاب «Phenomenology» است و در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسیده است.

این دانشنامه با سرپرستی دکتر ادوارد ن. زالتا منتشر می‌شود و دبیر ترجمه مجموعه گزیده آن در نشر ققنوس نیز مسعود علیا است.

بسیاری از افرادی که در کشورمان با فلسفه سر و کار دارند و همچنین در فضای مجازی رفت و آمد دارند، نام دانشنامه فلسفه استنفورد را شنیده‌اند. کتاب‌های این مجموعه که توسط نشر ققنوس منتشر شده‌اند، حاصل طرحی برای ترجمه و چاپ گزیده‌ای از مداخل این دانشنامه، با هدف گستردن دامنه تاثیر آن و آشنا کردن مخاطبان ایرانی با مقالات این دانشنامه هستند.

نسخه اصلی کتاب «فلسفه سیاسی و اجتماعی کانت» در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسیده است. کانت فلسفه سیاسی و اجتماعی خود را در دفاع از روشنگری به طور عام و اندیشه آزادی به طور خاص نوشته است. کار او هم در چارچوب قانون طبیعی می گنجد و هم در چارچوب سنت های قرارداد اجتماعی. به اعتقاد این فیلسوف، همه موجودات عاقل هم از حقی فطری برای آزادی برخوردارند و هم وظیفه دارند قدم در وضعی مدنی بگذارند که قراردادی اجتماعی برای تحقق و حفظ آزادی بر آن حاکم است.

کتاب پیش رو، ۱۰ بخش با نام های زیر دارد: «جایگاه فلسفه سیاسی در نظام فلسفی کانت»، «آزادی به مثابه بنیان دولت»، «قرارداد اجتماعی»، «جمهوری، روشنگری و دموکراسی»، «مالکیت و حق قرارداد»، «شورش و انقلاب»، «مجازات»، «روابط بین الملل و تاریخ»، «حق جهان وطنی» و «فلسفه اجتماعی».

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

دیدگاه کانت از چند جنبه مهم مشابه نظریه قراداد اجتماعی هابز است. قرارداد اجتماعی سندی تاریخی و متضمن قانونی مصوبی تاریخی نیست. به واقع حتی جستجوی تاریخ به منظور یافتن چنین توجیه تجربی ای برای قدرت دولت می تواند ثبات دولت را به خطر اندازد. دولت کنونی را باید، صرف نظر از خاستگاه آن، تجسم قرارداد اجتماعی تلقی کرد. قرارداد اجتماعی توجیهی عقلی برای قدرت دولت است و نه نتیجه معامله ای بالفعل بین افراد یا بین آن ها و حکومت. پیوند دیگر دیدگاه کانت با نظریه هابز این است که قرارداد اجتماعی امری اختیاری نیست...

این کتاب با ۸۳ صفحه، شمارگان هزار و ۶۵۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.