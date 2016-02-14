به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سیداحمد وکیلیان پژوهش‌گر فرهنگ مردم با اشاره به این‌که گسترش سریع رسانه و فضای مجازی نوع زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است گفت: بی توجهی به قصه‌گویی - به عنوان یک ابزار قوی برای رسیدن به اهداف پرورشی و تربیتی در حوزه کودک و نوجوان - باعث آسیب مهم دیگری به نام یک‌دست شدن زبان و گویش مردم شده است.

وکیلیان با تاکید بر این‌که قصه‌گویی می‌تواند از نظر زبان‌شناسی و مردم‌شناسی رسانه امروز را در مسیر صحیح و مفید قرار دهد افزود: قصه اگر با تمام زیبایی‌ها و ضوابط خود وارد رسانه شود می‌تواند جمع زیادی از مخاطبان را - که تجربه آن در مورد قصه‌گویی‌های رادیویی به وفور دیده شده است - جذب کند.

این پژوهش‌گر فرهنگ مردم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوستی و هم‌زیستی در میان اقوام ایرانی گفت: بیگانگی اقوام از آداب و سنن، گویش و زندگی یکدیگر می‌تواند تاثیر نامطلوبی به جا بگذارد و حتی مردم مختلف جهان نیز بایستی برای حفظ فرهنگ‌ها از تعاملی نزدیک برخوردار باشند.

وکیلیان با تاکید بر نقش مثبت جشنواره‌های بین‌المللی قصه‌گویی در پرداخت این تعامل میان فرهنگی گفت: جوشش و همگرایی میان نژادها و مردم کشورهای مختلف در این جشنواره‌ها از راه قصه برقرار می‌شود.

وی در پایان از تاثیر مثبت قصه درمانی سخن گفت و استفاده علمی از آن را در سنجش رفتار کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان قابل توجه دانست و گفت: در بسیاری از نقاط جهان از قصه‌گویی برای کنترل ضربان قلب و هیجان در افراد استفاده می‌کنند.