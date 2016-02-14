به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی شنبه شب ۲۴ بهمن ماه در حاشیه تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی که در چارچوب سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفت با حضور در جمع نمایندگان دو رسانه درباره سفارش ساخت پروژه موسیقایی «سلام» توضیح داد: اولین بحثی که در سفر به آن توجه می‌کنیم و همچنین در رویارویی با یکدیگر به یک پیام مشترک می‌رسیم «سلام» است که این موضوع در اندیشه ناب اسلامی و عرف ایرانی مورد تاکید قرار گرفته و شما می بینید که تمام ادبیات ما نیز مشحون از این پیام انسانی است.

وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم در حوزه حمل و نقل با استفاده از موسیقی پیام صلح و دوستی را در داخل و خارج از کشور گسترش دهیم و به این موضوع تاکید کنیم که پیامبر اسلام (ص) همواره پیام آور صلح و انسانیت در تمام دنیا بودند، فکر می کنم اتفاقات بسیار خوبی می افتد که برای ما هم موضوع بسیار ارزشمندی است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تصریح کرد: ما در تلاش هستیم برای رسیدن به این رویکرد، شعاری را در تمام مُدهای حمل و نقل تبیین کنیم که این شعار همان پیام «سلام» است از این رو با در نظر گرفتن این نکته که موسیقی نقش بسیار ارزشمندی در گسترش فرهنگ ها دارد با استاد لوریس چکناواریان صحبت کردیم تا با استفاده از مفهوم «سلام» یک سمفونی تولید کند که واژه «سلام» نشانی برای حمل و نقل ایران شود.