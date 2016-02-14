  1. هنر
  2. تئاتر
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۴

«زنجیرشدگان» روی صحنه برج آزادی

«زنجیرشدگان» روی صحنه برج آزادی

تئاتر کنسرت «زنجیر شدگان» به کارگردانی مسعود ترابی و حضور بازیگرانی چون کامران تفتی و رضا رویگری از ۲۷ بهمن در برج آزادی روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر کنسرت «زنجیر شدگان» به نویسندگی مسعود ترابی و علی مست علی و کارگردانی مسعود ترابی در برج آزادی روی صحنه می رود. سعید رفیعی تهیه کنندگی این اثر را بر عهده دارد.

کامران تفتی، رضا رویگری، محیا دهقانی، رضا فوادی، محمد جواد بشارت، محمد طهماسب پور، آیه قبادیان نژاد، محمد رضا رشیدی، سروش پور صالح، شهرزاد علی محمدی، پریسا راد، منا رضایی، محمد ذوالنوریان، مریم بهیرایی، سهیل کلانتری، محمد رضا امیری، پریسا شفیعی، اصغرشیرزاد، فردین بابا لویی بازیگران این تئاتر هستند.

موسیقی نمایش «زنجیر شدگان» در چهار اپیزود در یک سینما روایت می شود که چهار دهه از زندگی آپاراتچی های سینما را در دهه های ۲۰، ۵۰، ۷۰ و ۹۰ به تصویر می کشد. بین هر اپیزود گروه موسیقی ایدیو تک موسیقی مرتبط به نمایش را اجرا  می کند.

دیگر عوامل نمایش «زنجیر شدگان» عبارتند از دستیار کارگردان: طاهره بخشى و سروش پور صالح، منشى صحنه: باران سیبى، طراح لباس: پریسا شفیعى، طراح صحنه: محمد امیری، مدیر صحنه: فردین بابالویی، طراح گریم: معصومه غفوری، طراح پوستر، بروشور و عکاس: مریم اسدی، روابط عمومی: محسن محمدیان شمالی و بهزاد بابایی، گروه موسیقی: ایدیو تک و خواننده: علی عاشق علی.

نمایش «زنجیرشدگان» از ۲۷ بهمن تا ۲۱ اسفند هر شب به جز شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰ در برج آزادی روی صحنه می رود.

 

کد مطلب 3051953
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • دوست ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      من به اتفاق همسرم رفتیم بهترین تئاتري بود که رفتم خیلی تاثیر گذار بود بازیگرای حرفه ای و کار خوب مخصوصا اپیزود 3 خیلی تاثیر گذار بود با تشکر از همه کسانی که در این نمایش زحمت کشیدند ممنون
    • سپيده ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام،ميخواستم از كساني كه اين تئاتر را ديدن بپرسم كه موضوع تئاتر راجع به چيه،كمدي،درامه يا...؟ممنون ميشم اگه جوابگو باشيد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها