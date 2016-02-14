«زنجیرشدگان» روی صحنه برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر کنسرت «زنجیر شدگان» به نویسندگی مسعود ترابی و علی مست علی و کارگردانی مسعود ترابی در برج آزادی روی صحنه می رود. سعید رفیعی تهیه کنندگی این اثر را بر عهده دارد.

کامران تفتی، رضا رویگری، محیا دهقانی، رضا فوادی، محمد جواد بشارت، محمد طهماسب پور، آیه قبادیان نژاد، محمد رضا رشیدی، سروش پور صالح، شهرزاد علی محمدی، پریسا راد، منا رضایی، محمد ذوالنوریان، مریم بهیرایی، سهیل کلانتری، محمد رضا امیری، پریسا شفیعی، اصغرشیرزاد، فردین بابا لویی بازیگران این تئاتر هستند.

موسیقی نمایش «زنجیر شدگان» در چهار اپیزود در یک سینما روایت می شود که چهار دهه از زندگی آپاراتچی های سینما را در دهه های ۲۰، ۵۰، ۷۰ و ۹۰ به تصویر می کشد. بین هر اپیزود گروه موسیقی ایدیو تک موسیقی مرتبط به نمایش را اجرا می کند.

دیگر عوامل نمایش «زنجیر شدگان» عبارتند از دستیار کارگردان: طاهره بخشى و سروش پور صالح، منشى صحنه: باران سیبى، طراح لباس: پریسا شفیعى، طراح صحنه: محمد امیری، مدیر صحنه: فردین بابالویی، طراح گریم: معصومه غفوری، طراح پوستر، بروشور و عکاس: مریم اسدی، روابط عمومی: محسن محمدیان شمالی و بهزاد بابایی، گروه موسیقی: ایدیو تک و خواننده: علی عاشق علی.

نمایش «زنجیرشدگان» از ۲۷ بهمن تا ۲۱ اسفند هر شب به جز شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰ در برج آزادی روی صحنه می رود.