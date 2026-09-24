به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی محمدی ظهر امروز پنج شنبه در دیدار با امام جمعه دورود، با تأکید بر اینکه رسالت اصلی دستگاه قضا احقاق حق، اجرای عدالت و فصل خصومت است، اظهار داشت: اگرچه رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم از وظایف ذاتی قوه قضائیه است، اما با فرهنگ‌سازی و تقویت صلح و سازش می‌توان از ورود بسیاری از پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری کرد.

وی پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی را از راهکارهای بنیادین برای کاهش نرخ جرائم دانست و افزود: این مهم با هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و مدیریت اصولی آسیب‌های اجتماعی امکان‌پذیر است.

ظرفیت ریش‌سفیدان و صلح‌یاران برای حل اختلافات

علی‌محمدی بهره‌گیری از ظرفیت مردم و ریش‌سفیدان را در حل‌وفصل اختلافات و مسائل، بسیار کارگشا دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف و ظرفیت صلح‌یاران نعمتی بزرگ برای نظام اسلامی است که می‌توان از آن برای پیشگیری از نزاع‌ها و درگیری‌ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه لرستان خاستگاه ریشه‌دار صلح و سازش است، افزود: باید با توسعه این فرهنگ، از بروز بسیاری از چالش‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

تولید و اشتغال پایدار؛ یکی از راهکارهای پیشگیری از جرم

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان در جریان بازدید از حوزه قضایی دورود، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از اصلی‌ترین رویکردهای سند تحول قضایی برشمرد و تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید به‌صورت تخصصی و با استفاده از روش‌های نوین دنبال شود.

علی‌محمدی رونق تولید و ایجاد اشتغال و همچنین رفع معضل بیکاری را از عوامل مهم در کاهش نرخ جرائم استان دانست و بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد.

تأکید بر کاهش اطاله دادرسی با استفاده از فناوری

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده از سوی قوه قضائیه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین، هرگونه اطاله دادرسی در شعب را غیرقابل قبول دانست و گفت: تمامی زیرساخت‌ها فراهم شده است تا پرونده‌ها با بالاترین سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: در کنار سرعت رسیدگی، صدور آرای مستدل، مستند، موجه و منطبق با قوانین و موازین شرعی، ضامن ارتقای اعتماد عمومی و اجرای دقیق عدالت است.

وی تصریح کرد: احکام صادرشده در حوزه‌های کیفری و حقوقی باید بدون اتلاف وقت به مرحله اجرا درآیند.

هدف‌گذاری برای فعالیت یک هزار صلح‌یار در لرستان

علی‌محمدی با اشاره به ظرفیت صلح و سازش در استان اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰۰ صلح‌یار در لرستان فعالیت دارند و با توجه به گستردگی جمعیت و ظرفیت‌های مردمی، این تعداد قابلیت افزایش و سازماندهی تا یک هزار نفر را دارد.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران علاوه بر نقش‌آفرینی در کاهش ورودی پرونده‌ها، می‌توانند در مدیریت بحران‌ها، حل اختلافات محلی و پیشگیری از جرائم نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

اصلاح و تربیت؛ محور عملکرد زندان دورود

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از این سفر با حضور در زندان مرکزی دورود از بخش‌های مختلف این ندامتگاه بازدید و وضعیت آن را بررسی کرد.

وی با تأکید بر اینکه نگاه دین مبین اسلام به مجازات زندان، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای اصلاح و بازاجتماعی شدن خطاکاران است، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های جامع و هدفمندی برای بهبود وضعیت زندانیان در دستور کار قرار دارد.

علی‌محمدی توسعه اشتغال زندانیان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌هایی همچون پابندهای الکترونیکی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، مرخصی‌های هدفمند و اعطای رأی باز را از راهبردهای دستگاه قضا برای کاهش آسیب‌های ناشی از حبس عنوان کرد.

وی تأکید کرد: این اقدامات به‌ویژه با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از حبس برای خانواده‌های زندانیان دنبال می‌شود.

گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با مراجعان

در حاشیه این بازدیدها، مسئولان قضایی استان لرستان به‌صورت چهره‌به‌چهره با مراجعه‌کنندگان گفت‌وگو کردند و ضمن بررسی مسائل و دغدغه‌های حقوقی مطرح‌شده، دستورات قانونی لازم برای پیگیری و رفع مشکلات آنان صادر شد.