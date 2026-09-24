به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز پنجشنبه اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با شناسایی افراد به طرق مختلف و دادن وعده تحصیل در دانشگاه های معتبر خارجی و داخلی، اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان می‌کرد.

وی گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سلطانی افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۲ فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال، اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.