افزایش ۵۰ درصدی مشارکت باغداران و کشاورزان جلفا در طرح شجره طیبه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی آقایان روز پنجشنبه با اشاره به اجرای همزمان طرح شجره طیبه در سراسر کشور اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ احسان، انفاق و زکات مستحبی و همچنین بهره‌مندی خانواده‌های نیازمند از ظرفیت‌های تولیدی باغداران و کشاورزان اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب طرح شجره طیبه باغداران و کشاورزان بخشی از محصولات و منافع باغ‌های خود را به منظور کمک به نیازمندان و تامین بخشی از نیازهای معیشتی مددجویان کمیته امداد اختصاص می‌دهند.

رئیس کمیته امداد جلفا با اشاره به افزایش مشارکت مردم در این طرح گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۵۰ اصله درخت در قالب زکات مستحبی به کمیته امداد شهرستان جلفا اهدا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

آقایان ادامه داد: باغداران و شرکت‌کنندگان در طرح شجره طیبه شهرستان جلفا محصولاتی همچون زردآلو، انجیر، پسته و انگور را برای توزیع میان نیازمندان و حمایت از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد اهدا می‌کنند.

وی با قدردانی از مشارکت خیرخواهانه باغداران و کشاورزان شهرستان جلفا خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در پرداخت زکات مستحبی و اجرای طرح شجره طیبه نقش مهمی در تامین بخشی از نیازهای خانواده‌های تحت حمایت دارد و این اقدام ارزشمند جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم در حمایت از اقشار نیازمند است.