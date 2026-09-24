کشف ۲۲ GPS کامیون در تاکسی قشم و قاچاق ۱۴۵ هزار لیتر گازوئیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی از قاچاق سوخت از طریق نصب تعدادی GPS کامیون روی یک دستگاه خودروی سواری تاکسی تویوتا توسط یک متهم مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی صحت موضوع و شناسایی مسیر تردد خودرو با هماهنگی مقام قضایی و تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و خودروی مورد نظر را شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم، ادامه داد: در بازرسی دقیق از این خودرو ۲۲ دستگاه GPS کامیون که با استفاده از سیستم برقی خودرو فعال بودند، کشف شد.

نصرتی، بیان کرد: بررسی‌های تخصصی و برآوردهای انجام شده نشان داد متهمان با استفاده از این شیوه و با وجود کمترین فعالیت و پیمایش توسط کامیون‌ها بیش از ۱۴۵ هزار و ۲۲۱ لیتر گازوئیل به ارزش بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را در قالب سهمیه‌های روزانه از جایگاه‌های عرضه سوخت دریافت و به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق کرده‌اند.

وی، خاطرنشان کرد: ۲۲ دستگاه کامیون غیرفعال مورد نظر نیز شناسایی و توقیف و از خدمات دریافت سوخت محروم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم، گفت: در این رابطه ۹ نفر از مالکان این وسائط نقلیه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد.