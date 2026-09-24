۲۰۰میلیون لیتر گازوئیل به بخش کشاورزی اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد، در جلسه دیدار با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به رویکرد مجلس در حمایت از دولت اظهار کرد: بنده همواره تلاش کردهام فصل آشتی مجلس و دولت باشم و با وجود برخی کاستیها، علیه دولت موضعگیری نکردهام.
وی با اشاره به تأکیدات امام شهید بر کمک به دولت افزود: بر اساس تأکیدات امام شهید که همواره بر کمک به دولت تأکید داشتند، ما نیز در راستای این فرمایش، حمایت از دولت را دنبال میکنیم و این رویکرد را با جدیت ادامه خواهیم داد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری تأمین سوخت بخش کشاورزی ادامه داد: در سال جاری مجوز ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت گازوئیل برای بخش کشاورزی اخذ و تخصیصدادهشده است که این امر نقش مهمی در رونق تولید و حمایت از کشاورزان استان دارد.
نیکزاد یادآور شد: حمایت از بخش کشاورزی بهعنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد استان اردبیل در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با تأمین نیازهای اساسی این بخش، زمینه توسعه و رونق هرچه بیشتر کشاورزی استان فراهم شود.
حمایت از کشاورزان در اولویت نمایندگان اردبیل
در ادامه این دیدار، صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم در روزهای سخت همواره در کنار نظام بودهاند، اظهار کرد: مردم هیچگاه در روزهای سختپشت نظام را خالی نکردهاند و ما نیز بهعنوان خادمان مردم باید تمام تلاش خود را برای تأمین رفاه و آسایش آنان به کار بگیریم.
وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی تصریح کرد: موضوع امنیت غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و کشاورزان استان اردبیل در این عرصه، پیشقراولان تأمین سفره مردم و از زحمتکشترین اقشار جامعه هستند و باید از تلاشهای آنان قدردانی شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت از کشاورزان و رفع مشکلات آنان در حوزههای مختلف از جمله تأمین آب، سوخت و نهادههای کشاورزی از اولویتهای نمایندگان استان در مجلس است.
بدری تأکید کرد: با همکاری مسئولان استانی و کشوری، تلاش میشود زمینه توسعه هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان اردبیل فراهم شود تا کشاورزان بتوانند با اطمینان بیشتری به تولید و تأمین امنیت غذایی کشور ادامه دهند.
افتتاح فاز نخست پروژه انتقال آب پیلهسهران بهمنماه
جعفر گوهرگانی، معاون آبوخاک وزیر جهاد کشاورزی، در ادامه دیدار با نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت از اجرای طرحهای زیربنایی این بخش اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای حمایت از بخش کشاورزی، بهویژه در زمینه اجرای پروژههای آبوخاک، به کار خواهیم گرفت.
وی با اشاره به پروژه انتقال آب پیلهسهران اردبیل گفت: فاز نخست پروژه انتقال آب پیلهسهران، در بهمنماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و این پروژه نقش مهمی در تأمین آب موردنیاز اراضی کشاورزی منطقه ایفا میکند.
معاون آبوخاک وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اجرای پروژههای آبوخاک در استان اردبیل باتوجهبه ظرفیت بالای کشاورزی این استان، از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود و اعتبارات لازم برای تسریع در اجرای این طرحها تأمین خواهد شد.
گوهرگانی بیان کرد: با بهرهبرداری از پروژه انتقال آب پیلهسهران، شاهد تحول چشمگیری در بخش کشاورزی استان اردبیل خواهیم بود و این امر موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.
۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژههای آبوخاک اردبیل اختصاص یافت
علیحسین احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، نیز در جلسه دیدار با نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اردبیل در طول سال شاهد فعالیت مستمر در بخش کشاورزی و کشتوزرع است و توجه ویژه به این بخش از ملزومات توسعه و رونق اقتصادی استان محسوب میشود.
وی با قدردانی از حمایت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: انصافاً با حمایت نمایندگان، اقدامات خوبی در بخش کشاورزی استان انجام شده و از محل منابع مختلف نیز اعتبارات مناسبی برای اجرای طرحهای این بخش اختصاصیافته است؛ در مجموع ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای آبوخاک استان تخصیصیافته است.
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