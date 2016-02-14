به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات حفاری و اجرای دیوار آب بند طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) طی آئینی با حضور رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، تولیت حرم مطهر و جمعی از مقامات عراقی و ایرانی پیش از ظهر امروز آغاز شد.
در این مراسم، با شروع به کار یک دستگاه هیدروفرز عملیات اجرایی صحن عقیله بنیهاشم(س) به عنوان یکی از بخشهای طرح جامع توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلا وارد فاز جدیدی شد.
حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در این مراسم گفت: واقع شدن دو طبقه از پروژه در زیر زمین و بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی موجود در منطقه، عملیات حفاری و اجرای این طرح را با پیچیدگی و ابعاد فنی خاصی همراه کرده که مهندسان ایرانی به این منظور از تجهیزات پیشرفتهای مانند دستگاه هیدروفرز که در خاورمیانه کمنظیر است برای انجام پروژه استفاده میکنند.
وی افزود: به اذعان کارشناسان این طرح از نظر فنی و تکنولوژی شبیه به اجرای سازههای سنگین دریایی است.
پلارک تصریح کرد: دستگاههای هیدروفرز در این پروژه، دیوار بتونی آببندی به عمق ۳۳ و عرض بیش از یک متر را ایجاد میکنند. این دیوار همانند سد بتنی در برابر نفوذ آب و فشار خاک مقاومت کرده و بستر منطقه را برای ایجاد سازه آماده میکند.
وی گفت: بهدنبال استقبال باشكوه زائران به ويژه در ايامي مانند عاشورا و اربعين، ستاد بازسازي عتبات عاليات ۴ گام توسعهاي براي حرم مطهر سيدالشهدا(ع) تعريف كرده است كه شامل صحنهاي عقيله بنيهاشم(س)، صحن امام حسين(ع)، صحن امام رضا(ع) و صحن جامع است. فاز اولیه اجراي پروژه صحن عقيله بنيهاشم(س) با زيربناي بيش از ۱۶۰هزارمترمربع در حد فاصل خيمهگاه تا باب القبله حرم مطهر امام حسين(ع) از چند ماه پیش با تجهیزکارگاه و انتقال تجهیزات آغاز شده بود که امروز با فعالیت دستگاه هیدروفرز وارد فاز جدیدی شد و قرار است ظرف ۶ سال به اتمام برسد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات افزود: این صحن مجموعهای از شبستانهای زیارتی، فضای رو باز، کتابخانه، موزه و دارالضیافه است.طراحی معماری این صحن بزرگ، توسط دکتر خانمحمدی از اساتید دانشگاه علم و صنعت و جمعی از مهندسان و کارشناسان ایرانی بر اساس معماری ایرانی-اسلامی و طی سالها کار تحقیقاتی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه مختلف از سوی مجموعه خادمان ستاد بازسازی عتبات عالیات با تمرکز بر اقدامات کوتاه مدت و میان مدت در حرمهای مطهر انجام شده است که از بین آنها میتوان به بازسازی حرم مطهر امامین عسکریین(ع) پس از تخریب و انفجار، بازسازی بخشهای مختلف حرم مطهر امامین جوادین(ع) و ساخت ضریح های سیدالشهدا(ع)، حبیب بن مظاهر، ابراهیم بن مجاب و درهای نفیس متعدد در کربلای معلی یاد کرد.
پلارک اظهار کرد: پس از این سلسله فعالیتها و با توجه به رویکرد بهبود و ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات به زائران این حرمها، برنامهریزی برای انجام طرحهای توسعهای با نظارت تولیت مشاهده مشرفه آغاز شد که نخستین گام طرح توسعه حرم علوی بود. با اهتمام دست اندرکاران این طرح، فاز نخست از بخش زیارتی صحن حضرت زهرا(س) در سال ۹۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
براساس این گزارش، صحن عقیله بنی هاشم(س) در چهار طبقه و در ضلع جنوبی و غربی حرم و در حد فاصل درهای ورودی باب الراس و باب القبله و در اماکنی چون خیمه گاه و تل زینبیه احداث میشود.
منابع مالی این طرح توسط شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام ایرانی و عراقی تامین میشود که با اتمام آن شاهد ارتقاء سطح خدمات رسانی و رفاه حال زائران خواهیم بود.
گفتنی است توافقنامه ساخت صحن عقیله بنی هاشم (س) سال گذشته با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، تولیت حرم امام حسین(ع) و رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات امضا شد.
