وقوع عملیات شهادت طلبانه جدید در قدس اشغالی/یک صهیونیست زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، عملیات های شهادت طلبانه شهروندان فلسطینی علیه صهیونیست ها در کرانه باختری و قدس اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان جدیدترین عملیات فلسطینیان، یک شهروند فلسطینی به وسیله سلاح سرد به تجمع صهیونیست ها در قدس اشغالی حمله کرد.

به دنبال این حمله یک شهرک نشین صهیونیست به شدت زخمی شد.

رسانه های عربی اعلام کردند که عامل این عملیات موفق شد از چنگ عناصر نظامی رژیم صهیونیستی بگریزد.

گفتنی است، صبح امروز دو شهروند فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در کرانه باختری به شهادت رسیدند.