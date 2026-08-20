به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفر خود به عراق، نشستی با حضور فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی برگزار کرد. این نشست به منظور تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور و بررسی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک برگزار شد.
این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی دو کشور، به تبادل نظر در زمینههای مختلف اقتصادی و تجاری پرداخته و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.
سفر قالیباف به عراق در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط دوستانه میان دو کشور صورت گرفته است.
نظر شما