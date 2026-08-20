به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: این اراضی سال‌ها در تصرف غیرقانونی قرار داشت که پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی کیفری، امروز حکم صادرشده اجرا و این اراضی به مالکیت پایگاه چهارم شکاری وحدتی بازگردانده شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با تصرفات غیرقانونی افزود: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه با هرگونه تصرف غیرمجاز و تعرض به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، برابر قانون برخورد خواهد شد.

دادستان اندیمشک بیان کرد: اجرای این حکم پس از طی مراحل قانونی و قطعیت رأی انجام شد و در نتیجه، ۲۵ هکتار از اراضی مورد تصرف غیرقانونی رفع تصرف و به مالک قانونی آن تحویل داده شد.

سپهوند همچنین بر استمرار اقدامات دستگاه قضایی برای شناسایی و تعیین تکلیف اراضی مورد تصرف غیرقانونی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی شهرستان اندیمشک در چارچوب قانون، موضوع صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی و املاک را با جدیت دنبال خواهد کرد.