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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

بازپس‌گیری ۲۵ هکتار از اراضی پایگاه چهارم شکاری وحدتی

بازپس‌گیری ۲۵ هکتار از اراضی پایگاه چهارم شکاری وحدتی

اندیمشک - دادستان شهرستان اندیمشک از بازگشت ۲۵ هکتار از اراضی تصرف‌شده به پایگاه چهارم شکاری وحدتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: این اراضی سال‌ها در تصرف غیرقانونی قرار داشت که پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی کیفری، امروز حکم صادرشده اجرا و این اراضی به مالکیت پایگاه چهارم شکاری وحدتی بازگردانده شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با تصرفات غیرقانونی افزود: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه با هرگونه تصرف غیرمجاز و تعرض به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، برابر قانون برخورد خواهد شد.

دادستان اندیمشک بیان کرد: اجرای این حکم پس از طی مراحل قانونی و قطعیت رأی انجام شد و در نتیجه، ۲۵ هکتار از اراضی مورد تصرف غیرقانونی رفع تصرف و به مالک قانونی آن تحویل داده شد.

سپهوند همچنین بر استمرار اقدامات دستگاه قضایی برای شناسایی و تعیین تکلیف اراضی مورد تصرف غیرقانونی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی شهرستان اندیمشک در چارچوب قانون، موضوع صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی و املاک را با جدیت دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6922205

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