پیگیری برای ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر پنج شنبه در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان ضمن گرامیداشت هفته بسیج اصناف و بازاریان از تلاش فعالان صنفی، اتحادیهها، هیئترئیسه اتاق اصناف و مدیران دستگاههای اجرایی قدردانی کرد.
وی با اشاره به ارتباط مستمر مجموعه مدیریتی استان با اصناف اظهار کرد: فعالان صنفی نیز همانند دیگر بخشهای اقتصادی با مسائل و چالشهای متعددی مواجه هستند و لازم است با اتخاذ رویکردی حمایتی، موانع پیش روی آنها کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تامین مالی و دسترسی به تسهیلات را از مهمترین مطالبات جامعه صنفی عنوان کرد و افزود: در شهرستان همدان حدود ۳۵ هزار واحد صنفی و در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت دارند، از این رو پاسخگویی به نیازهای مالی این جامعه گسترده، نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی است.
حسینی ادامه داد: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب با هدف تامین بخشی از نیازهای مالی اصناف استان انجام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به رویکرد استان در حوزه مالیات گفت: تلاش بر این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تامین شود و در مقابل فشار بر اصناف و کسبوکارهای قانونمند کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به بهبود وضعیت استان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی همدان در سالهای اخیر استان در سال ۱۴۰۵ از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیستوهشتم کشور را به دست آورده است.
حسینی خاطرنشان کرد: تلاش میشود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی شرایط اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش بتوانند با فشار کمتر به فعالیت اقتصادی و خدمترسانی ادامه دهند.
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