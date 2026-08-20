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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

پیگیری برای ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در همدان

پیگیری برای ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در همدان

همدان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب با هدف تامین بخشی از نیازهای مالی اصناف استان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر پنج شنبه در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان ضمن گرامیداشت هفته بسیج اصناف و بازاریان از تلاش فعالان صنفی، اتحادیه‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و مدیران دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد.

وی با اشاره به ارتباط مستمر مجموعه مدیریتی استان با اصناف اظهار کرد: فعالان صنفی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصادی با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه هستند و لازم است با اتخاذ رویکردی حمایتی، موانع پیش روی آنها کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تامین مالی و دسترسی به تسهیلات را از مهم‌ترین مطالبات جامعه صنفی عنوان کرد و افزود: در شهرستان همدان حدود ۳۵ هزار واحد صنفی و در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت دارند، از این رو پاسخ‌گویی به نیازهای مالی این جامعه گسترده، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است.

حسینی ادامه داد: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب با هدف تامین بخشی از نیازهای مالی اصناف استان انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به رویکرد استان در حوزه مالیات گفت: تلاش بر این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تامین شود و در مقابل فشار بر اصناف و کسب‌وکارهای قانونمند کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به بهبود وضعیت استان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی همدان در سال‌های اخیر استان در سال ۱۴۰۵ از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیست‌وهشتم کشور را به دست آورده است.

حسینی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی شرایط اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش بتوانند با فشار کمتر به فعالیت اقتصادی و خدمت‌رسانی ادامه دهند.

کد مطلب 6922181

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