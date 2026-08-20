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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

تصادف زنجیره‌ای در جاده دره‌شهر به پل‌دختر ۸ مصدوم برجا گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در جاده دره‌شهر به پل‌دختر ۸ مصدوم برجا گذاشت

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر ایلام گفت: تصادف زنجیره‌ای در جاده دره‌شهر به پل‌دختر هشت مصدوم برجا گذاشت.

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادف زنجیره ای در جاده دره شهر افزود: پس از اعلام حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه شرکت نفت دره‌شهر به محل اعزام شد و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، نسبت به تثبیت صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه امدادی اقدام کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام ادامه داد: در جریان این عملیات، یکی از مصدومان توسط نجاتگران هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد و سایر مصدومان نیز برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند.

کد مطلب 6922209

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