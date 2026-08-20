به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و شورای عالی ورزش استان کردستان که با حضور وزیر ورزش و جوانان در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم دین مبین اسلام، شکلگیری جامعهای سالم و توانمند است و توجه به سلامت جسم و روح در این مسیر اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: کشور از ظرفیتهای گسترده و منابع خدادادی برخوردار است و باید با برنامهریزی صحیح، این ظرفیتها را در مسیر رفع مشکلات مردم و توسعه کشور به کار گرفت.
امام جمعه سنندج با اشاره به مطالبات مردم خاطرنشان کرد: مردم از تبعیض و برخی مشکلات ناراضی هستند و مسئولان باید با شناسایی دقیق مسائل و دغدغههای جامعه، برای رفع آنها اقدام کنند.
ورزشکاران سرمایههای اجتماعی جامعه هستند
ماموستا رستمی با تأکید بر نقش جوانان در پیشرفت کشور گفت: جوانان مؤمن و انقلابی میتوانند کشور را به سوی قلههای ترقی هدایت کنند و توجه به نیازهای این قشر باید در اولویت قرار گیرد.
وی ورزش را یکی از زمینههای مهم برای سلامت جامعه دانست و افزود: حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن امکانات لازم برای فعالیت جوانان میتواند به شکلگیری جامعهای سالم و بانشاط کمک کند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه سنندج در ورزش کشور اظهار کرد: سنندج و کردستان همواره خاستگاه پهلوانان و قهرمانانی بودهاند که در عرصههای مختلف ورزشی نامآور شدهاند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
تأکید بر توجه به توانمندی جسمی و روحی جوانان
رستمی با اشاره به آموزههای دینی درباره اهمیت توانمندی انسان گفت: در آیات قرآن کریم بر قدرت و توانایی انسان تأکید شده است و جامعهای که از نیروی انسانی توانمند برخوردار نباشد، نمیتواند مسیر توسعه و پیشرفت را بهدرستی طی کند.
وی ادامه داد: ورزش علاوه بر تقویت جسم، در پرورش روحیه تلاش، مسئولیتپذیری و جوانمردی نیز مؤثر است و به همین دلیل باید جایگاه ورزش در برنامههای فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته تقویت شود.
امام جمعه سنندج با بیان اینکه دولت باید حمایت از ورزشکاران و جوانان را جدی بگیرد، گفت: با وجود ظرفیتهای قابل توجه کردستان، حمایت از جوانان و ورزشکاران استان همچنان نیازمند تقویت است.
ضرورت توجه به اشتغال جوانان کردستان
رستمی در ادامه به موضوع اشتغال جوانان اشاره کرد و افزود: شمار قابل توجهی از جوانان استان با وجود تحصیلات دانشگاهی و برخورداری از دانش و تخصص، همچنان با مشکل بیکاری مواجه هستند و باید برای استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی آنان برنامهریزی شود.
وی تأکید کرد: استفاده از توان جوانان تحصیلکرده میتواند در کنار توسعه ورزش، به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی استان نیز کمک کند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اظهار کرد: کردستان از ظرفیتهای معدنی و سنگهای زینتی برخوردار است و باید از این منابع به شکل اصولی استفاده شود.
رستمی با انتقاد از خامفروشی منابع معدنی گفت: ایجاد صنایع فرآوری و جلوگیری از خامفروشی میتواند ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کرده و زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند.
وی در پایان بر ضرورت توجه همزمان به ورزش، اشتغال و ظرفیتهای اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: استفاده از توان جوانان و حمایت از ورزشکاران میتواند بخشی از مسیر دستیابی به جامعهای سالم، توانمند و پیشرو باشد.
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