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۲۳ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۴۶

با حضور وزير نيرو:

ساخت سد و نيروگاه سياه بيشه فردا آغاز مي شود

ساخت سد و نيروگاه سياه بيشه فردا آغاز مي شود

عمليات اجرايي پروژه سد و نيروگاه سياه بيشه در شمال تهران به منظور ايجاد تعادل در شبكه برق مصرفي و توليد انرژي الكتريكي در ساعات پربار مصرف فردا پنج شنبه با حضور وزير نيرو آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر،  طرح سد و نيروگاه  سياه  بيشه با سه هزار و پانصد ميليارد ريال اعتبار اجرا مي شود كه
مطالعات اوليه ايجاد نيروگاه  تلمبه  ذخيره اي سياه  بيشه درقالب همكاري ايران و بلژيك در سال 1349 آغازو با عمليات مقدماتي زمين شناسي آن با پيروزي انقلاب متوقف شد.
سد و نيروگاه سياه  بيشه شامل دو سد پايين دست و بالادست و از نوع سنگريزه اي با روكش بتني است و در10 كيلومتري شمال تونل كندوان روي رودخانه چالوس اجرا مي شود.
ارتفاع سد بالادست حدود 85 متر و سد پايين دست حدود 104 متر است و حجم مفيد مخزن اين سدها به ترتيب 5/3 و 6/3 ميليون متر مكعب است.
ظرفيت سريز سدهاي بالا و پايين دست به ترتيب 170 و 890 متر مكعب بر ثانيه است.
تغييرمسير جاده كرج - چالوس از طرحهايي است كه در كنار طرح و سد نيروگاه سياه بيشه در حال انجام است و طول آن حدود پنج كيلومتر و مدت قرارداد آن 18 ماه است.

 

 

 

کد مطلب 30878

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