ساخت سد و نيروگاه سياه بيشه فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، طرح سد و نيروگاه سياه بيشه با سه هزار و پانصد ميليارد ريال اعتبار اجرا مي شود كه

مطالعات اوليه ايجاد نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه درقالب همكاري ايران و بلژيك در سال 1349 آغازو با عمليات مقدماتي زمين شناسي آن با پيروزي انقلاب متوقف شد.

سد و نيروگاه سياه بيشه شامل دو سد پايين دست و بالادست و از نوع سنگريزه اي با روكش بتني است و در10 كيلومتري شمال تونل كندوان روي رودخانه چالوس اجرا مي شود.

ارتفاع سد بالادست حدود 85 متر و سد پايين دست حدود 104 متر است و حجم مفيد مخزن اين سدها به ترتيب 5/3 و 6/3 ميليون متر مكعب است.

ظرفيت سريز سدهاي بالا و پايين دست به ترتيب 170 و 890 متر مكعب بر ثانيه است.

تغييرمسير جاده كرج - چالوس از طرحهايي است كه در كنار طرح و سد نيروگاه سياه بيشه در حال انجام است و طول آن حدود پنج كيلومتر و مدت قرارداد آن 18 ماه است.