خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : دراين شماره از نشريه شيعه شناسي هشت مقاله منتشر شده است.

اولين مقاله اين نشريه به بررسي ريشه هاي پيدايش و گسترش تشيع در قم اختصاص دارد. در اين مقاله پس از تبيين جغرافياي تاريخي قم و جايگاه اين شهر در معارف ديني به مهمترين عوامل پيدايش و گسترش تشيع و مذهب اماميه پرداخته شده و در اين زمينه عوامل موثر بر آن بررسي گرديده اند.

تشيع از ديدگاه هانري كربن عنوان يكي ديگر از مقالات است. در اين مقاله آراء هانري كربن درباره تشيع اثني عشري نقل و نقد شده اند. كربن از جمله كساني است كه مي خواهد تشيع را با روح معنوي ايراني پيوند دهد و از اين رو سعي دارد مشابهت هايي ميان تشيع و آموزه هاي ايران باستان بيابد. وي اين كار را به سبك خاص خود انجام مي دهد. كليد طلايي براي برقراري اين پيوند مفهوم عالم مثال است. بدين روي او عالم مثال را در همه انحاي تفكر معنوي ايراني حاضر مي بيند و در خصوص تشيع اثني عشري بسياري از تعاليم آن را به مدد مفهوم عالم مثال تفسير مي كند.

جامعه مطلوب از ديدگاه امام علي عنوان يكي ديگر از مقالات اين نشريه است. در اين مقاله پس از طرح ويژگي هاي جامعه مطلوب امام علي گستره روابط و ضوابط و حقوق اجتماعي در چنين جامعه اي در قالب طرحي به نام اساسنامه جامعه آرماني حضرت امير ارائه شده است.

از ديگر مقالات دوازدهمين شماره شيعه شناسي مي توان به اين عناوين اشاره كرد: غلو و اهل غلو در فرهنگ شيعي، معارف شيعي و نقش نخستين امامان شيعه در تدوين آنها، تاثير آموزه ها و فتاواي شيعي در رشد و كنترل جمعيت، فعاليت سياسي شيعيان اثني عشري، انقلاب نافرجام.

شيعه شناسي به صاحب امتيازي موسسه شيعه شناسي، مدير مسئولي دكتر محمود تقي زاده داوري و سردبيري دكتر سيد رضا مودب هر سه ماه يكبار منتشر مي شود.